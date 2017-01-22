Bylock’çulara dev operasyon

Ankara’da ByLock’çu 180 TSK mensubu hakkında gözaltı kararı verildi. İstanbul merkezli 49 ilde ise 132 şüpheli gözaltına alındı. Yurt genelindeki operasyonlarda da 52 polis tutuklandı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ'nün kriptolu haberleşme programı ByLock'u kullandığı tespit edilen 180 TSK mensubu hakkında gözaltı kararı verdi. Gözaltı listesindeki isimlerin TSK'dan ihraç edildiği ancak haklarında daha önce adli işlem yapılmadığı tespit edildi. İstanbul'da 187'si emniyet personeli olmak üzere 235 şüpheliye yönelik 49 ilde gerçekleştirdikleri operasyonda, 132 kişiyi gözaltına aldı. Yurt genelindeki operasyonlarda da ByLock'çu 52 polis tutuklandı.

SAVCI UYAP'TAN İZ SÜRDÜ

Darbe soruşturmalarının NATO ve askeri ateşeler ayağına bakan Ankara Cumhuriyet Savcısı Mustafa Gökçe, ByLock kullanan bir şüphelinin izini sürerken önemli bir tespite ulaştı. Savcı Gökçe, soruşturduğu şüphelinin ByLock kullandığı bildiren askeri birime söz konusu bilginin dayandığını sordu. Bunun üzerine askeri birim savcılığa MİT'in hazırladığı ByLock listesini gönderdi. 823 kişilik listeyi inceleyen Gökçe, GATA'dan Sağlık Bakanlığı'na geçen iki şüpheli hariç tamamının TSK'dan ihraç edildiğini belirledi. Ancak bu isimleri UYAP'tan sorgulatan Savcılık, 180 isim hakkında daha önce adli işlem yapılmadığını tespit etti. Astsubay ve albay rütbesinde olan şüpheliden 123'ünün daha önce Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nda görev yaptığı öğrenildi. ByLock'u kullandığı tespit edilen 180 TSK mensubu hakkında gözaltı kararı verdi. Dün itibariyle 20 civarında şüphelinin gözaltına alındığı öğrenildi.

14 İLDE OPERASYON

Yurt genelinde düzenlenen operasyonlarda ise Bylock kullandığı tespit edilen 52 polis tutuklandı. Ankara'da geçen 29 Temmuz'da albaylıktan Tuğgeneralliğe yükseltilen Kara Havacılık Komutanı Tuğgeneral İdris Feyzi Okan, Tekirdağ'da aralarında eski İl Emniyet müdürü Ali Yılmaz'ın da bulunduğu 30 polis tutuklandı. Bilecik'te 22 polis, Uşak'ta Bylock kullandıkları belirlenen 19 şüpheli, Ağrı'da 2 öğretmen, Manisa Salihli'de belediye başkan yardımcısının da aralarında bulunduğu 5 kişi, Nevşehir'de 9, Konya'da 3'üncü Ana Jet Üs Komutanlığı'nda "Barış Kartalı" olarak bilinen 131. Filo'da görevli Yüzbaşı Murat İpek, Üsteğmen Süleyman Eroğlu ve astsubay İbrahim Özgen tutuklananlar arasında bulunuyor.

132 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri ise FETÖ/PDY soruşturması kapsamında 187'si emniyet personeli olmak üzere 235 şüpheliye yönelik 49 ilde gerçekleştirdikleri operasyonda, 132 kişiyi gözaltına aldı.



Yüksel TEMEL - Alparslan KÖRÜKÇÜ-Mihriban KOÇAKER-Halit TURAN-Hayrettin YENEL-Hüseyin CUMALI-Ferhan KAYA-Hakan GÖKKAYA