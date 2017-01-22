CHP'den meclis iradesine bir engel daha!

CHP Gurup Başkanvekili Özgür Özel, mecliste kabul edilen Anayasa değişikliği paketinin, Cumhurbaşkanının onayının ardından iptali için Anayasa Mahmekesine götüreceklerini açıkladı.

Türkiye'de Başkanlık sistemine halkın karar vermesi için meclisten geçen ve referanduma gitmesi için Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın onayını bekleyen Anayasa değişikliği için CHP'den bir karşı adım daha geldi.

Kürsü işgali, yumruk ve ısırık gibi skandallarla işleyişi yavaşlatsa da Anayasa değişikliğinin meclisten geçmesini engelleyemeyen CHP şimdi de Anayasa Mahakemesine giderek değişikliğin iptalini isteyeceğini açıkladı.

ONAYIN ARDINDAN GİDECEKLER

CHP Gurup Başkanvekili Özgür Özel, mecliste kabul edilen Anayasa değişikliği paketinin, Cumhurbaşkanının onayının ardından iptali için Anayasa Mahmekesine götüreceklerini açıkladı.