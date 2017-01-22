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'den meclis iradesine bir daha!

  • Giriş Tarihi: 22.1.2017 15:18 Güncelleme Tarihi: 22.1.2017 15:22
CHP'den meclis iradesine bir engel daha!
CHP'den meclis iradesine bir engel daha!

Gurup Başkanvekili Özgür Özel, mecliste kabul edilen değişikliği paketinin, Cumhurbaşkanının onayının ardından iptali için Anayasa Mahmekesine götüreceklerini açıkladı.

Türkiye'de Başkanlık sistemine halkın karar vermesi için meclisten geçen ve referanduma gitmesi için Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın onayını bekleyen değişikliği için 'den bir karşı adım daha geldi.

Kürsü işgali, yumruk ve ısırık gibi skandallarla işleyişi yavaşlatsa da Anayasa değişikliğinin meclisten geçmesini leyemeyen CHP şimdi de Anayasa Mahakemesine giderek değişikliğin iptalini isteyeceğini açıkladı.

ONAYIN ARDINDAN GİDECEKLER

CHP Gurup Başkanvekili Özgür Özel, mecliste kabul edilen Anayasa değişikliği paketinin, Cumhurbaşkanının onayının ardından iptali için Anayasa Mahmekesine götüreceklerini açıkladı.