CNN mi bizdekiler mi daha eğlenceli?

Melih Altınok 'medya'nın seçkinci, statükocu dönem dönem darbeci yapılanmalar için bir kalkan olmasını ironi içeren bir yazıyla kaleme aldı. Trump'ın kazanmasıyla bocalayan Hillary'ci medyayı ve Ak Parti'nin zaferleriyle yıkılan 28 Şubatçı medyayı birbirine benzeten Altınok bakın ne söyledi...

Ne cevherlerimiz var



CNN İnternational sunucuları dün Trump'ın görevi aldığı töreni değerlendirirken, AK Parti seçim zaferini ekranda duyunca yıkılan Fatih-İsmail ekürisinden hallicelerdi.

Ama CNN'in bizdeki şubesi kadar eğlenceli olmadıklarını söyleyeyim.

Mesela, Bernie Sanders'e bile şans verdiği halde hala çıkıp ekranlarda diplomatik yazar pozu kesebilen cenahın o yetkin gazetecisi...

O ne performanstı öyle! Bir cümleyle tüm izleyicileri kahkahaya boğmayı başardı:

"Trump kazanmadı aslında, Hillary kaybetti."

CNN İnternational yetkilileri bu "Frençayzing yetkini" diplomasi olamasa da eğlence sektöründe değerlendirebilirler bence.

Hele bunların bir "iyi haber alan kaynaklara yakın kaynaklar" deyişleri vardır ki, gülmekten koltuktan düşersiniz.

Hem susamuru kadar balık da istemez bu tür.

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Trump, CNN muhabirini tersledi...

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