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Cumhurbaşkanı Erdoğan Tanzanya'da

  • Giriş Tarihi: 22.1.2017 19:23 Güncelleme Tarihi: 22.1.2017 20:37
Cumhurbaşkanı Erdoğan Tanzanya'da
Cumhurbaşkanı Erdoğan Tanzanya'da

Erdoğan, özel uçak "TUR" ile Tanzanya'nın başkenti Darüsselam'a geldi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, özel uçak "TUR" ile Tanzanya'nın başkenti Darüsselam'a geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Afrika turunun ilk durağı olan Tanzanya'nın başkenti Darüsselam'daki Julius Nyerere Uluslararası Havaalanı'nda Tanzanya Cumhuriyeti Başbakanı Kassim Majaliwa, Türkiye'nin Darüsselam Büyükelçisi Yasemin Eralp ve büyükelçilik mensuplarınca karşılandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak da Darüsselam'a geldi.

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Ülkenin resmi dili Shavili'de yayın yapan Majira gazetesindeki haberde, "Erdoğan ve beraberindeki heyet ticaret hacmini büyütmek için gelecek" ifadesi kullanıldı. Jambo Leo gazetesinde de Cumhurbaşkanı'nın yanındaki 150 kişilik siyasetçi ve iş adamı ekibine vurgu yapıldı.

Al-Huda gazetesi, cuma günü Erdoğan'ın tam sayfa fotoğrafını kullanarak "Karibu Erdoğan" (Hoşgeldin Erdoğan) manşetiyle çıktı.

Çok okunan gazetelerden Mzalendo'da da Türkiye ve Tanzanya arasındaki ilişkilerin son yıllardaki seyrini anlatan bir haber yayınladı.

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