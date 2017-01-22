X İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
ARKADAŞINA GÖNDER Emniyet ve AK Parti'ye saldıran terörist yakalandı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
www.sabah.com.tr

Emniyet ve AK Parti'ye saldıran terörist yakalandı

M. FATİH GEDİMAN M. FATİH GEDİMAN
  • Giriş Tarihi: 22.1.2017 12:11 Güncelleme Tarihi: 22.1.2017 13:15
Emniyet ve AK Parti'ye saldıran terörist yakalandı
Emniyet ve AK Parti'ye saldıran terörist yakalandı

Fatih'teki İstanbul Emniyet Müdürlüğü ve AK Partiye saldıran DHKP-C'li terörist Şerif Tunç yakalandı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ve AK Parti İl Başkanlığı'na saldırı düzenleyen ve emniyet ekiplerinin izini sürdüğü DHKP-C'li terörist Şerif Tunç yakalandı. Kimlik tespitinden sonra aranan teröristler listesinde olduğu belirlenen Tunç Esenyurt'ta da devriye gezen polis ekibine ateş açmak suretiyle saldırmıştı.

TEKİRDAĞ POLİSİ YAKALADI

Saldırganın kaçtığı Tekirdağ'da emniyet ekipleri tarafından yakalandığı bildirildi.

Kaynak: Sabah.com.tr