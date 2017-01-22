Parolası çözülecek 30 bin Bylock'çu kaldı!

FETÖ/PDY soruşturması kapsamında şifreli haberleşme programı “ByLock”ta Bylock'ta 30 bin kişinin parolası çözülmeye çalışılıyor.

FETÖ soruşturması kapsamında BDDK çalışanı 26 şüpheli hakkında hazırlanan iddianamede, şifreli haberleşme programı "ByLock"la ilgili şu ana kadar yapılan çalışma ve analizlerle ilgili en kapsamlı bilgiler yer aldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu tarafından hazırlanan iddianamede, şu bilgiler aktarıldı:

- ByLock uygulamasına kayıtlı kullanıcı sayısı 215 bin 92

- Parolası çözümlenebilen kullanıcı sayısı 184 bin 298

- Oluşturulmus toplam grup sayısı 31 bin 886

- Toplam mesaj içeriği 17 milyon 169 bin 632

- Çözümlenen mesaj içeriği 15 milyon 520 bin 552

- Toplam e-posta içeriği 3 milyon 158 bin 388

- Çözümlenen e-posta içeriği 2 milyon 293 bin 518

- En az 1 kez mesaj atmıs ve/veya almıs¸ kişi sayısı 60 bin 473

- Sesli gorüşmeyi kullanan kişi sayısı 78 bin 165

- Sadece sesli iletişim için kullanan kişi sayısı 46 bin 799

26 BDDK ÇALIŞANI İÇİN 15 YIL İSTENDİ

FETÖ'nün Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu'ndaki (BDDK) yapılanmasına yönelik İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında, örgütün şifreli ByLock haberleşme programını kullandığı ileri sürülen 21'i tutuklu 26 eski BDDK çalışanı hakkında "FETÖ üyeliği" iddiasıyla 7.5 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası talep edildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcıvekili İsmail Uçar tarafından onaylanan iddianame, 25. Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderildi.

Şüphelilerin tamamının 2014 yılı ağustos ayı içerisinde ve birkaç gün aralıklarla ByLock programını indirip kullanmaya başlamalarının, aynı yerden emir ve talimat alıp örgütsel faaliyet içinde olduklarını gösterdiği belirtildi. (Habertürk)