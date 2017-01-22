Sınır birliklerini ‘tören’ bahanesiyle çektiler

Hatay'da Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz'daki darbe girişimiyle ilgili hazırlanan iddianamede, 2. Hudut Alay Komutanlığı'nda 15 Temmuz'da yapılan sancak ve devir teslim törenine katılan tam teçhizatlı askerlerin törenin ardından sınır birliklerine gönderilmediği belirtildi. 45 sanık hakkında ağırlaştırılmış müebbet ve 5 yıldan 10 yıla kadar çeşitli hapis cezaları istemiyle hazırlanan 112 sayfalık iddianamede, tutuklu sanıklardan eski 2. Hudut Alay Komutanı Kurmay Albay Mehmet Ali Tuna tarafından 11 Temmuz 2016 günü yapılması gereken devir teslim töreninin geciktirildiği ve darbe girişiminin yapıldığı 15 Temmuz tarihine denk getirildiği ifade edildi. İddianamede tören bahanesiyle görevli oldukları sınır birliklerinden çağrılan tam teçhizatlı askeri birliklerin ise tören sonrası sınırdaki görev yerlerine gönderilmeyerek bekletildiği ve darbe amaçlı kullanılmalarının amaçlandığı da kaydedildi.