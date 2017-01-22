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Son dakika: ’ta : 2 çocuk yaralı

  • Giriş Tarihi: 22.1.2017 15:39 Güncelleme Tarihi: 22.1.2017 15:41
Son dakika: Şırnak’ta patlama: 2 çocuk yaralı
Son dakika: Şırnak’ta patlama: 2 çocuk yaralı

’ta 2 çocuk, yerde buldukları cismin ellerinde sı sonucu yaralandı. Çocuklardan birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Olay, saat 13.30 sıralarında merkez Dicle Mahallesi'nde meydana geldi. Görgü tanıkları ve güvenlik kaynaklarından edinilen bilgilere göre, evlerinin önünde oynayan E.B. (8) ve V.B. (7) adlı kardeşler yerde buldukları cismi evlerinin avlusuna getirdi. Cisim, burada çocukların elinde patladı. da iki kardeş de yaralandı. Yaralı çocuklar, olay yerine çağrılan ambulanslarla Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Çocuklardan birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Bölgede incelemelerde bulunan polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.