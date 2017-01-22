Son sözü halk söyleyecek

Cumhurbaşkanlığı sistemini ön gören anayasa paketi 339 oyla Meclis’te kabul edildi. Çift başlılığı ortadan kaldıracak olan sistemde, yürütme tek elde toplanacak. Yeni anayasa için son kararı ise nisanda planlanan referandumda halk verecek

Türkiye'de yeni bir dönem başlatacak olan- Cumhurbaşkanlığı sistemini içeren anayasa paketi, 42 günlük Meclis maratonunun ardından 339 oyla kabul edildi. Oylamaya 488 milletvekili katılırken, 142 ret, 5 boş ve 2 geçersiz oy kullanıldı. Yeni sistemde başbakanlık makamı olmayacak ve yürütme tek elde toplanacak. Teklifin son gün görüşmeleri sabaha kadar sürdü. AK Partili vekiller son oylamalarda bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi. Teklifin kabul edilmesini AK Partili vekiller ayakta alkışlarken, CHP'liler teklifin kabul edilmesine tepki gösterdi. MHP sıraları ise kararı sakinlikle izledi.



REFERANDUM NİSANDA



Meclis ayağı tamamlanan teklifte gözler şimdi Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'a çevrildi. Teklif Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın onayının ardından referanduma götürülecek. Referandum Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın onayı ve Resmi Gazete'de yayımlanmasının ardından 60 günü izleyen ilk pazar günü yapılacak. Referandumun nisan ayının ilk haftalarında yapılması bekleniyor. AK Parti ve MHP'nin desteği ile Meclis'te kabul edilen ve gelecekte karşılaşılması muhtemel krizleri kökünden çözüp Türkiye'nin önünü açacak 18 maddelik yeni düzenleme şunları içeriyor:



NELER DEĞİŞECEK?



5 YILDA BİR SEÇİM: TBMM ve Cumhurbaşkanlığı seçimleri, 5 yılda bir aynı gün yapılacak. TBMM'nin bir sonraki seçimi ve cumhurbaşkanı seçimi, 3 Kasım 2019'da birlikte yapılacak.

600 VEKİL: Milletvekili sayısı 550'den 600'e çıkarılacak.

SEÇİLME YAŞI 18: Milletvekili seçilebilme yaşı 25'ten 18'e indirilecek.

MECLİS DENETİM YOLLARI: Meclis, denetim ve bilgi edinme yetkisini, "Meclis araştırması", "Genel görüşme", "Meclis soruşturması" ve "Yazılı soru" yoluyla kullanacak.

PARTİLİ CUMHURBAŞKANI: Cumhurbaşkanının partisiyle ilişiği kesilmeyecek ve görev süresi 5 yıl olacak. Bir kişi en fazla 2 kez cumhurbaşkanı seçilebilecek.

ADAY GÖSTERME ŞARTLARI: Cumhurbaşkanlığına, seçimlerde geçerli oyların en az yüzde 5'ini alan partiler ile en az 100 bin seçmen aday gösterebilecek.

DEVLET BAŞKANI VE BAŞKOMUTAN: Seçimde, geçerli oyların salt çoğunluğunu alan aday cumhurbaşkanı seçilecek. Cumhurbaşkanı "Devlet başkanı" olacak, yürütme yetkisini üstlenecek, Başkomutanlığı temsil edecek

ATAMA VE GÖREVDEN ALMA YETKİSİ: Cumhurbaşkanı, cumhurbaşkanı yardımcıları ile bakanları atayacak ve görevlerine son verecek.

HALKA GÖTÜREBİLECEK: Cumhurbaşkanı, anayasa değişikliklerine ilişkin kanunları gerekli gördüğü takdirde halkoyuna sunacak.

MECLİS SORUŞTURMA İSTEYEBİLECEK: TBMM, cumhurbaşkanı, cumhurbaşkanı yardımcıları ve bakanlar hakkında soruşturma açılmasını isteyebilecek.



SORUŞTURMA AÇILIRSA SEÇİM YOK: Hakkında soruşturma açılmasına karar verilen cumhurbaşkanı seçim kararı alamayacak.

BİR VEYA DAHA FAZLA YARDIMCI: Cumhurbaşkanı, bir veya daha fazla cumhurbaşkanı yardımcısı atayabilecek. Cumhurbaşkanı yardımcıları ve bakanlar, milletvekili seçilme yeterliliğine sahip olanlar arasından cumhurbaşkanı tarafından atanacak ve görevden alınacak.

YARDIMCILARIN VEKİLLİĞİ BİTECEK: Milletvekilleri, cumhurbaşkanı yardımcısı ve bakan olarak atanırlarsa üyelikleri sona erecek.

5'TE 3'LE SEÇİM: TBMM, üye tamsayısının beşte üç çoğunluğu ile seçimlerin yenilenmesine karar verebilecek.

OHAL YETKİSİ: Cumhurbaşkanı, kanunda düzenlenen şartların gerçekleşmesi halinde OHAL ilan edebilecek.

ASKERİ MAHKEMELER: Disiplin mahkemeleri dışında askeri mahkemeler kurulamayacak. Askeri Yargıtay, Askeri Yüksek İdare Mahkemesi ve askeri mahkemeler kalkacak.

HSYK YERİNE HSK: Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu'nun adı, Hâkimler ve Savcılar Kurulu şeklinde değişecek.

BÜTÇEYİ MECLİS'E SUNACAK: Bütçeyi Cumhurbaşkanı Meclis'e sunacak.

BAKANLAR KURULU OLMAYACAK: Bakanlar Kurulu olmayacak. Yürütme yetkisi ve görevi, cumhurbaşkanı tarafından anayasaya ve kanunlara uygun olarak kullanılıp yerine getirilecek.

1.5 AYLIK ZORLU MARATON

AK Parti'nin anayasa değişikliği teklifi, Meclis'teki yaklaşık 1.5 aylık maratonunu tamamlayarak yasalaştı. Meclis, teklifin kabul edildiği son gün, en kalabalık ve yoğun günlerinden birini yaşadı. Önceki günlerde Üyeler Lokantası ve kulislerde illerine özgü çeşitli ikramlarda bulunan milletvekilleri, son günkü görüşmelerde de temsil ettikleri bölgeye özgü lezzetleri ikram etti.



MAKAMLARINDA DİNLENDİLER

Başbakan Binali Yıldırım, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, oylamalar süresince Meclis'te kaldı. Yıldırım, Genel Kurul Salonu'nda oyunu kullandıktan sonra bazen kuliste milletvekilleri ve gazetecilerle sohbet etti, kimi zaman da AK Parti Grubu'ndaki makamına geçti.

Kemal Kılıçdaroğlu ve Bahçeli ise kuliste partili milletvekilleriyle sohbet etti, zaman zaman da makam odalarında dinlendi.



YÖRESEL LEZZETLER İKRAM ETTİLER

Milletvekilleri kulislerde, seçim bölgelerine özgü ikramlarda bulunmak için adeta birbirleriyle yarıştı. Son gün kulislerde; AK Parti Diyarbakır Milletvekili Ebubekir Bal meyan kökü şerbeti, AK Parti Çankırı Milletvekili Hüseyin Filiz süt, AK Parti Isparta milletvekilleri gül lokumu, AK Parti Şanlıurfa Milletvekili İbrahim Halil Yıldız çiğ köfte ve mırra, AK Parti Osmaniye milletvekilleri de yer fıstığı dağıttı.

TBMM Üyeler Lokantası'nda da AK Parti İstanbul Milletvekili Mustafa Şentop ile AK Parti Tekirdağ Milletvekilleri Mustafa Yel, Ayşe Doğan ve Metin Akgün, Tekirdağ köftesi, piyaz ve Hayrabolu tatlısı ikram etti.



KARARNAME VE KANUN DENGESİ...

- Cumhurbaşkanı, yürütme yetkisine ilişkin konularda cumhurbaşkanlığı kararnamesi çıkarabilecek.

- Kanunda açıkça düzenlenen konularda cumhurbaşkanlığı kararnamesi çıkarılamayacak.

- TBMM'nin aynı konuda kanun çıkarması durumunda, cumhurbaşkanlığı kararnamesi hükümsüz olacak.



TEŞEKKÜR KONUŞMASI

Anayasa değişikliği teklifi görüşmelerinin sonunda Başbakan Binali Yıldırım AK Parti milletvekilleriyle MHP lideri Devlet Bahçeli ve ekibine ayrı ayrı teşekkür etti. Yıldırım konuşurken muhalefetten sadece CHP'li Deniz Baykal salonda kaldı.



BAŞBAKAN'DAN SÜT İKRAMI

Başbakan Yıldırım, Çankırı Milletvekili Hüseyin Filiz'in görüşmeler sırasında kuliste dağıttığı sütü, güğümden bardaklara doldurarak başta eski Anayasa Komisyonu Başkanı AK Parti İstanbul Milletvekili Burhan Kuzu olmak üzere milletvekillerine ikram etti. MHP Grubu ise kuliste simit, peynir, zeytin ikramlarının dağıtımını yaptı.

AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Yıldız, çorba, lahmacun, içli köfte ve tatlı; AK Parti Diyarbakır Milletvekili Bal burma kadayıf; AK Parti Samsun Milletvekili Fuat Köktaş ise kendi bahçesinde yetiştirdiği elma ve armudu ikram etti.



SANCAKLI'YA GEÇMİŞ OLSUN DİLEĞİ...

Son gün yapılan görüşmelere, eşi ateşli silahla yaralanan MHP Kocaeli Milletvekili Saffet Sancaklı da katıldı. 7 gün sonra Genel Kurul'a gelen Sancaklı'ya, Başbakan Yıldırım, Sağlık Bakanı Recep Akdağ, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve AK Parti milletvekilleri ile bazı CHP milletvekilleri "Geçmiş olsun" dileklerinde bulundu.