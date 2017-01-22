Taşeron işbaşında

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ve AK Parti İl Başkanlığı'na önceki gün yapılan saldırılar sonrasında dün de Esenyurt'ta polis ekibine silahlı saldırı düzenlendi. 1121. Sokak'ta devriye gezen polis ekibi, şüpheli gördüğü kişiye yaklaştı. Polisi fark eden zanlı, silahla ekip otosuna ateş etti. Polislerin karşılık vermesi üzerine çantasını bırakıp kaçan şüpheli, bir süre sonra yanındaki el bombasının pimini çekerek sokağa attı. Bomba şans eseri patlamazken, ekipler, el bombasını kontrollü şekilde patlattı. Şüphelinin bıraktığı çantada şarjör, silah ve eldiven bulundu. Öte yandan önceki gün Emniyet ve AK Parti binalarına düzenlenen saldırılarla ilgili araştırmasını sürdüren polis, 2 lav silahında da aynı parmak izine ulaştı. Parmak izinin terör örgütü DHKP-C üyesi Şerif Turunç'a ait olduğu tespit edildi. Saldırıları düzenleyen Turunç'un, DHKP-C'nin en çok aranan militanlarından olduğu, başına 300 bin lira ödül konan gri listede bulunduğu öğrenildi. İstihbarat birimleri, Şerif Turunç'un geçtiğimiz yıl 3 Şubat'ta Aydın Söke'de yakalanan İsmail Akkol ve Fadik Adıyaman'ın ardından Bülent Karpat adlı teröristle eylem yapmak için yurda girdiğinin tespit edildiğini kaydetti. Polis çifte saldırıya ilişkin 15 ayrı adrese operasyon düzenledi. Daha önce aranan DHKP-C üyesi Abdullah K., Fedi S. ve Eyüp U'nun da aralarında bulunduğu toplam 8 kişi gözaltına alındı.



Patlak frenle bariyere çarptı

İstanbul'da dün freni patladığı belirtilen kamyonet, Emniyet Müdürlüğü'nün Vatan Caddesi'ndeki yerleşkesinin etrafındaki bariyerlere çarptı. Kamyonetin durdurulması için havaya ateş eden polis, sürücüyü gözaltına aldı. Yapılan incelemede kamyonette suç unsuruna rastlanılmadı.