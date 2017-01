Türkiye yeni sıçrama noktasına ulaşacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan: “Ne yaptınız ki” diyenlere Meclis çok güzel cevap verdi. Şimdi millet nihai kararı verecek. Bu nihai kararla beraber Türkiye yeni bir sıçrama noktasına ulaşacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan dün İstanbul'da Kadıköy- Kartal metro hattının Pendik Tavşantepe'ye uzatılması nedeniyle düzenlenen törende konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasında özetle şunları söyledi:

HAYIRLI OLSUN: "Ne yaptınız ki?" diyenlere, dün akşam sabah namazına doğru Parlamento güzel bir cevap verdi ama gerçek cevabı inşallah, beşer planında egemenlik milletindir, şimdi milletim inşallah gerçek kararı verecek. Bu nihai kararla beraber Türkiye yeni bir sıçrama noktasına ulaşacaktır. Milletimiz için, ülkemiz için hayırlı olsun. El ele vereceğiz, kardeş olacağız, hep birlikte Türkiye olacağız.

DURMAK YOK: Sizlerden bir ricam var. Referandum kampanyasında inanıyorum ki gece gündüz demeden çalışarak geleceğe yürüyeceksiniz. Çünkü tek milletiz, tek bayrağız, tek vatanız, tek devletiz. Durmak yok, yola devam. Allah yar ve yardımcımız olsun.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Pendik Belediyesince düzenlenen toplu açılış töreninde konuştu

BİRLİKTELİĞİMİZ RAHATSIZ EDİYOR: Türkiye'nin, yaşadığı sıkıntıları aşmasının yolu işte bu manzaradır. Sizlerle birlikte ortaya koyduğumuz güzel birlikteliktir. Şurada verdiğimiz mesaj, sizlerle birlikte ortaya koyduğumuz mesaj bizi huzursuz etmek isteyenlerin oyununu bozacak olan manzaradır. İstedikleri kadar lav silahı ile ateş etsinler, bunlarla bir yere varmak mümkün değil. Bizler bu yola her şeyimizi koyduk.

İDAM TALEBİ: Referandum sürecinin ardından idam talebi parlamentoda gündeme gelecektir. Ve parlamentodan geçtikten ve önüme geldikten sonra ben peşinen söylüyorum ki ben bunu onaylarım.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan metroda ilk sürüş!

YENİ TÜRKİYE': George ne der, Hans ne der beni ilgilendirmez. Beni milletim ilgilendirir. Bu manzara, yeni Türkiye'nin doğuşu manzarasıdır. Siz şu an kardeşliğinizi, hep birlikte nasıl Türkiye olunacağını ortaya koyuyorsunuz.

İHYA EDECEĞİZ: Unutmayınız, onlar geleceğimizi karatmak isteyecek, biz yaptığımız her yatırımla istikbalimizi aydınlatacağız. Onlar, terör örgütlerinin silahları bombalarıyla yakacak yıkacak, biz inşa, ihya edeceğiz. Onlar ellerindeki finans imkanlarını spekülasyonlarla bizi dibe çekmeye çalışacak, biz hayata geçirdiğimiz projelerle zirveyi zorlayacağız. Onlar öldürmenin yolunu arayacak, biz yaşatmanın gayretinde olacağız. Çünkü birlikte Türkiye'yiz. Biz Rabbimizin huzurunda rükuda secdede eğiliriz. Bu millete zincir vurmak isteyen çok oldu ama başaramadı.

VATANIN TAPUSU: Yeni bir İstiklal Mücadelesi yürütüyoruz. Şehitlerimiz var evet, ama şehitler olmadan bu toprak vatan olmaz. Dün Suriye'de 5 şehidimiz, 9 gazimiz var. İnancımıza göre şehitler ölmez, onlar diridirler. Kimse şehitlerimiz için ölü demesin, onlar ne yaptığımızı, attığımız adımları takip ediyorlar. Onlar diridir, tenlerin ölmesi bir şey ifade etmez. Toprağa verdiğimiz her şehit, yüreğimizin bir köşesini dağlıyor. Şu gerçeğin de farkındayız; döktüğümüz her damla kan bu toprakların bize vatan olduğunu perçinleyen çividir, tapu belgesidir.

Cumhurbaşkanı Erdoğan "Dün akşam sabah namazına doğru Parlamento güzel bir cevap verdi"

İhanet çeteleri çökecek: Milletimiz, 15 Temmuz gecesi cesaret göstermeseydi, bu güne çıkabilir miydik? İstiklal şairimiz ne diyor; "Siper et gövdeni, dursun bu hayasızca akın." Siz gövdenizi siper ettiniz. İmansızların karşısında, ehli iman kendini ortaya tam manasıyla koydu. DEAŞ, PKK, PYD, FETÖ hepsine karşı... Karşımıza çıkartılan ihanet çetelerinin hepsi çökecek.



KADIKÖY-PENDİK 35 DAKİKA

Kadıköy'den Kartal'a kadar giden metro hattı, açılan 4.4 kilometre uzunluğundaki 3 durakla birlikte Pendik Tavşantepe'ye kadar uzatıldı. Kadıköy-Kartal Köprüsü arasında halen 16 durağı bulunan metro hattına, Yakacık-Adnan Kahveci, Pendik ve Tavşantepe (Kaynarca) istasyonları eklendi. Böylece toplam durak sayısı 19 oldu. Yeni açılan duraklarla birlikte Kadıköy-Pendik arası ulaşım süresi 35 dakikaya düşürüldü. Hattın toplam uzunluğu ise 26.2 kilometreye çıktı.



SABİHA GÖKÇEN METROSU 2019'DA

"Açılışını yaptığımız Kadıköy- Tavşantepe metrosunun, Sabiha Gökçen Havalimanı'na kadar olan bölümü 2019'da tamamlanacak. Sabiha Gökçen Havalimanımız'ın ikinci pistininin devreye girmesiyle, kapasite büyük gövdeli uçakların da inişine uygun hale gelerek 70 milyona ulaşacak. Teknopark İstanbul, son derece başarılı hizmetler veriyor. Bugün açılışını yaptığımız bu hatla birlikte, İstanbul'daki raylı sistem uzunluğu 150 kilometreye ulaşmış olacak. İstanbul genelinde hala yapımı devam eden raylı sistemlerin uzunluğu 194 kilometreyi buluyor. Çok yakında bu uzunluk iki katına çıkacak. 260 kilometrelik raylı sistemi İstanbul'a kazandırmayı hedefliyoruz."