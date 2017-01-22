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'ın Başkale İlçesi Belediyesi'ne atandı

DHA
  • Giriş Tarihi: 22.1.2017 19:39
Van'ın Başkale İlçesi Belediyesi'ne kayyum atandı
Van'ın Başkale İlçesi Belediyesi'ne kayyum atandı

'ın Başkale İlçesi DBP'li Belediye Başkanı İhsan Güler'in İçişleri Bakanlığı tarafından görevden uzaklaştırılmasının ardından yerine Kaymakam Abdulselam Öztürk Belediye Başkan Vekili olarak atandı.

'ın Başkale İlçesi Belediye Başkanı DBP'li İhsan Güler, 'örgüt üyeleği' suçundan yargılandığı dava nedeniyle İçişleri Bakanlığı tarafından bugün akşam saatlerinde görevden alındı. Güler'in görevden alınmasının ardından Başkale Kaymakamı Abdulselam Öztürk Belediye Başkan Vekili olarak atandı. Belediye Başkanı Güler'in görevden alınmasının ardından polis belediye binası önünde geniş güvenlik önlemi aldı.