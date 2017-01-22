Yıldırım: İşi asıl sahibine teslim ettik

BAŞBAKAN BİNALİ YILDIRIM: Bugün burada bir anayasa değişikliği yapmadık... Biz bir anayasa değişikliği teklifinin görüşmelerini yaptık. Anayasa değişikliğini gerçekleştirecek olan aziz Türk milletidir. Vekiller olarak işi asıl sahibine, millete teslim ediyoruz. Şimdi söz milletindir. Milletimiz bu konuda son sözü söyleyecek. Millet bu anayasa değişlikliği konusunda da en doğru kararı verecektir. Şüpheniz olmasın millet her şeyin en iyisini bilendir. Milletin kararı başımız gözümüz üzerinedir. Başbakan Yıldırım, partisinin grup toplantısında yaptığı teşekkür konuşmasında da şunları söyledi: Konuşanlar, senaryo yazanlar bir kez daha hayal kırıklığına uğradılar, bir kez daha tuş oldular. İnşallah milletimiz de bu mücadeleyi 'Evet' oyuyla taçlandıracak, Türkiye yeni bir döneme girecek. Söz milletin, karar milletin. Emanet emin ellerde, milletin elinde. Bu emanete sımsıkı sahip çıkacak milletime şükranlarımı sunuyorum. (Milletvekillerine) 7 Şubat'ta enerji dolu, dipdiri olarak meydanlara inmek için sabırsızlanan bir grubu karşımda görmek istiyorum.



ENERJİ BAKANI BERAT ALBAYRAK: Milletimizin hak ettiği güçlü yönetim sistemini sağlayacak anayasa değişikliği için Meclis görevini yaptı hamdolsun. Şimdi söz milletimizde. Milletimiz de inşallah istikrarsızlıkların tarihe gömülmesine, milli iradenin yegane karar verici olmasına ve yeni Türkiye'ye "Evet" diyecek.



ADALET BAKANI BEKİR BOZDAĞ: Bugün Türk milletinin hayatında yeni bir dönemin kapısı aralandı. Güçlü yasama, etkin yasama denetimi, istiklal, istikbal, istikrar, hızlı karar/uygulama ve büyük Türkiye için değişikliğe 'evet'...



DEVLET BAHÇELİ: Milletimiz için hayırlı uğurlu olsun. İnşallah Türk milleti kendi değerlendirmesiyle yine milletimize bir fayda sağlayacaktır.



KEMAL KILIÇDAROĞLU: TBMM'de yapılan hatayı milletimiz düzeltecektir. 2 yüz yıllık demokrasi mücadelesi geriye döndürülemez.



TARIM BAKANI FARUK ÇELİK: Bunu başka tartışmalara çekmek ucuzluktur. Türkiye bunu hak etmiyor. En doğru kararı halkımız verecek, hepimiz de ona saygılı olacağız.