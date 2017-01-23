2010 KPSS sanığından Gülen’in kalp filmi çıktı

2010 KPSS usulsüzlüğü iddianamesinden: 2009-2014 arasındaki 10 ayrı sınavın soruları, FETÖ üyelerine önceden dağıtıldı. Bu sınavla Eti Maden İşletmeleri’ne atanan sanığa ait hard disk’ten Gülen’in kalp filmleri çıktı

FETÖ'nün 2010 KPSS'deki kopya usulsüzlüğüne ilişkin soruşturmada savcılık, tutuklu 3 şüpheli hakkında dava açtı. İddianamede, sınavdan aldığı puan ile Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü'ne memur atanan A.S.'ye ait suç delili hard diskte, Fetullah Gülen'e ait kalp grafiği sonuçları olduğu belirtildi. Şüphelinin kardeşinin de KHK ile polislikten ihraç edildiği ortaya çıktı.



10 SINAVDA HIRSIZLIK

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca 2010'da yapılan KPSS'deki kopya usulsüzlüğü üzerine başlatılan soruşturmada, Savcı Yücel Erkman 3 şüpheli hakkında dava açtı. 10 sınava ait soruların FETÖ tarafından ele geçirilerek, örgüt üyelerine dağıtıldığı belirtilen iddianamede, birçok şüphelinin, "2009 KPSS, 2010 KPSS, 2011 KPSS, 2012 KPSS, 2013 KPSS, 2012 ALES, 2013 ALES, 2013 YDS, 2013 İDS ve 2014 ALES sınav sorularının kendilerine FETÖ/ PDY'ye mensup üst abiler tarafından verildiğini/kendilerinin de örgüt üyelerine verdikleri" beyanına yer verildi.



BANK ASYA'YA PARA...

Şüphelilerin, FETÖ ele başının talimatı ile Bank Asya'ya para yatırdıkları, paraların yurtdışındaki örgütsel kuruluşlara transfer edildiği, firari emniyet imamı "Kozanlı Ömer" lakaplı Osman Hilmi Özdil'le de HTS kayıtlarının bulunduğu ifade edildi.



BYLOCK KULLANICISI

2010'daki KPSS puanıyla Altındağ Kaymakamlığı'na memur atanan şüpheli H.B.'nin ByLock kullanıcısı olduğu vurgulanan iddianamede, H.B.'nin eşi olan şüpheli N.B.'nin de 2010'daki ilk sınavda 120 sorunun 108'ini, ikinci sınavda ise 120 sorunun 86'sını doğru yaptığına dikkat çekildi. Tutuklu karı ve kocanın, FETÖ içinde çok sayıda kişi ile irtibatlı olduğu da aktarıldı.



MR'I DA HARD DİSK'TE

İddianamede, ByLock kullanıcısı olduğu belirtilen şüpheli A.S.'ye ilişkin önemli bir ayrıntıya da yer verildi. Eti Maden İşletmeleri'ne, usulsüz yapılan 2010 KPSS ile atanan A.S.'ye ait hard diskte, ailesi ve meslekten ihraç edilmiş polis kardeşi D.S.'ye ait fotoğrafların yanı sıra Gülen'e ait MR görüntülerinin, kalp grafiği sonuçlarının ve konuşma videolarının bulunduğu kaydedildi. Eti Maden İşletmeleri'ndeki personel listesi ile fotoğraflarının da hard diskten çıktığı ifade edildi.