X İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
ARKADAŞINA GÖNDER 'Bylock' kullanan 14 polis tutuklandı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
www.sabah.com.tr

'' kullanan 14 tutuklandı

DHA
  • Giriş Tarihi: 23.1.2017 21:38
'Bylock' kullanan 14 polis tutuklandı
'Bylock' kullanan 14 polis tutuklandı

Denizli'de Fetullahçı Terör Örgütü Yapılanması'na (/PDY) yönelik yürütülen soruşturma kapsamında örgütün gizli haberleşme programı 'u kullandığı belirlenerek gözaltına alınan 15 ten 14'ü sevk edildikleri adliyede tutuklanırken, 1 polis ise Etkin Pişmanlık Yasası'ndan faydalanarak serbest bırakıldı.

Denizli Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü /PDY soruşturmaları kapsamında, örgütün kriptolu haberleşme programı ''u kullandıkları belirlenen ve yayınlanan Kanun Hükmünde Kararname ile meslekten ihraç edilen ve daha sonra da gözaltına alınan 15 eski emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 14'ü tutuklanırken, 1 kişi ise Etkin Pişmanlık Yasası'ndan faydalanarak adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.