Cumhurbaşkanı Erdoğan: Halkımız sıcak bakıyor

Cumhurbaşkanlığı sistemiyle ilgili referandum anketlerinden çıkan olumlu sonucu değerlendiren Erdoğan, "Halkımızın partili cumhurbaşkanına sıcak baktığını ve çok ciddi oranla bu işe yaklaştığını görüyoruz. Zaten böyle bir şey olmasaydı biz bu işin içinde olmazdık" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Tanzanya, Mozambik ve Madagaskar'ı kapsayan Doğu Afrika gezisinin ilk durağı Tanzanya'ya hareketi öncesinde Atatürk Havalimanı'nda basın toplantısı düzenledi. Gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını da yanıtlayan Erdoğan şunları söyledi:

"Milletin vereceği karar bizim için baş göz üstünedir"



SEÇİM 2019 GÖRÜNÜYOR: (Cumhurbaşkanlığı sistemi) Şimdi bu işin gerçek sahibine gideceğiz. Millete gideceğiz. Milletimizin bu referandum kararı ile ilgili vereceği kararı bir görmemiz lazım. Bunu gördükten sonra milletimiz hakikaten bu kararı onaylıyorsa hemen bir seçim söz konusu değil. Seçim şu anda 2019'da görünüyor. Bu seçimde tekrar millete gidilecek. Millet ne karar verecek görmek gerekiyor. Bu neticeleri alalım, ondan sonra bu adımları atalım.

"Şu anda bizim meydanlarda yer almamıza bir mani yok"



SİSTEM DEĞİŞİYOR : Halkımızın şu anda referandum ile birlikte Türkiye'de özellikle partili cumhurbaşkanına sıcak baktığını ve çok da ciddi manada bir oranla bu işe yaklaştığını görüyoruz. Zaten böyle bir şey olmasa biz böyle bir işin içerisinde de olmazdık. Özellikle partili bir Cumhurbaşkanı süreci, bir defa bu işin en farklı olan yönü olacak. Her ne kadar birileri 'rejim mejim' deyip duruyorsa da ki alakası yok, bu bir sistem değişikliğidir. Bu sistem değişikliği de kusura bakmasınlar daha kısa süre önce başlamış değil. Cumhuriyetimizin kuruluşuna dayanır bu iş. Cumhuriyetimizin kuruluşuna baktığımız zaman, hani ikide bir 'tek adam, tek adam' deyip duruyorlar... Cumhuriyetin kuruluşunu bilmezlerse, bunu bilmezler. Şu anda da milletimizin vereceği karar, bizim için baş göz üstünedir.





KABİNE GÜÇLÜ OLACAK : (Kabinede MHP'lilere bakanlık iddiası) Bu sistemde ağırlıklı olarak parlamento dışı bir kabine oluşturma şansı olacağı için önem arz ediyor. İkinci derecede parlamento içinden de bu kabineye kişiler alabilir. Onu o günün şartları belirleyecektir. O güne kadar da farklı güçlü bir kabinenin oluşturulması ülkemizin menfaatine olacaktır.



ZATEN MEYDANLARDAYIM: Şu anda bizim meydanlarda yer almamıza mani bir hal yok. Birçok etkinlikler olacaktır. Bu etkinlikler içinde arkadaşlarımla değerlendirmeleri yaparız. Ben zaten şu ana kadar meydanlardaydım, daha önce de meydanlardaydım. Bu değerlendirmelerden sonra karar veririz. Nerede, ne zaman halkımızla bir araya geleceğiz bunları konuşuruz. Kaldı ki bir Cumhurbaşkanı olarak Cumhurbaşkanlığı üzerinden geleceğin hazırlandığı bir süreç herhalde bizi de ilgilendirecektir, düşüncelerimizi halkımızla paylaşmayı gerektirecektir diye düşünüyorum.





COŞKUYLA KARŞILANDI

Afrika turunun ilk durağı Tanzanya'nın başkenti Darüsselam'a gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan, coşkulu bir törenle karşılandı. Erdoğan, DEİK'in organize ettiği toplantıda, Tanzanya'ya gelen ve bu ülkede faaliyet gösteren işadamlarıyla buluştu. Basına kapalı toplantıya, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak ile Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci de katıldı.

AFRİKA ZİYARETİ

FETÖ'CÜ KATİL SÜRÜLERİNİN GİZLENME İMKÂNI KALMADI

Cumhurbaşkanı Erdoğan Afrika ziyareti kapsamında FETÖ'nün bu ülkelerdeki yoğun faaliyetleriyle ilgili oradaki devlet başkanlarıyla bu konuları masaya yatırıp değerlendireceklerini kaydederek şunları söyledi: Bu ziyarette özellikle de Maarif Vakfımızla birlikte FETÖ ile mücadele bağlamında muhataplarımızdan beklentilerimizi dile getireceğiz. FETÖ'nün bilhassa dost ve kardeş coğrafyalarda tasfiye edilmesi için yoğun çaba sarf ediyoruz, kendileriyle de neler yapabiliriz bunları konuşacağız.15 Temmuz gecesi suçüstü yakalanan bu örgütün, bu katil sürülerinin, artık 'diyalog, hizmet, eğitim, ticaret' diyerek gizlenme imkânı kalmamıştır. Bu terör örgütünü, ülkemiz, milletimiz ve dostlarımız için tehdit olmaktan çıkaracağız.





TRUMP YORUMU

BİZİM İÇİN ABD'NİN KÖPRÜLERİ DEĞİL ORTADOĞU TAVRI ÖNEMLİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD'nin yeni Başkanı Trump ile en yakın zamanda görüşeceğini belirterek, "Sayın Trump birçok açıklama yapıyor. (ABD'nin) köprüleri, demiryollarından öte biz Ortadoğu'yu düşünüyoruz. Çünkü Ortadoğu kaynıyor. Ortadoğu ile ilgili kulağımıza rahatsız edici söylemler geliyor. Biz toprak bütünlüğüne saygı duyulan bir Ortadoğu'dan yanayız. Ortadoğu'nun en güçlü ve belirleyici ülkesi Türkiye'dir. Ortadoğu ile yakından uzaktan ilgisi olmayanlar tarihi yanlışın içine düşecek bir karar verirlerse bu dünyamız için isabetli olmaz. Bunları ilk görüşmemizde Trump'la ele alacağız" dedi.