Cumhurbaşkanı Erdoğan: Gelin tüm dünya birleşelim

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Türkiye-Tanzanya iş forumunda konuştu. Erdoğan, "Biz diyoruz ki, gelin tüm dünya birleşelim, dünya 5'ten büyüktür diyelim, BM'nin 193 üyesi arasında herkes daimi üyeler arasında dönerli bir şekilde yerini alsın ve orada hepsi temsil yetkisine sahip olsun. Geçici ve daimi üyeler bu ayrım kalksın. 2 yıl 20 üye görev yapsın, ondan sonra diğerleriyle devam. 20 üye mi olacak, ondan sonra 10'u değişsin diğer 10'uyla devam. Ondan sonra bir diğer 10'u değişsin diğerleriyle devam. Bunu yapmaya mecburuz. Bunu yaptığımız anda göreceksiniz dünyanın kaderi çok daha farklı bir şekilde değişecektir." dedi.

Bugün sayın Cumhurbaşkanı ile oldukça verimli ikili ve heyetlerarası görüşmeler gerçekleştirdik. Aldığımız kararlar Türkiye ile Tanzanya arasındaki dostluğun daha da ileriye taşınması bakımından son derece önemlidir. 2009 yılında Darüsselam Büyükelçiliğimizi tekrar açmamızla birlikte Tanzanya ile ilişkilerimiz tekrar gelişmeye başlamıştır. Bu olumlu siyasi ortamın ülkelerimiz arasındaki ticari ve ekonomik ilişkilere layıkıyla yansıtılmasının zamanı çoktan gelmiştir.

İKİ ÜLKENİN EKONOMİLERİ BİRBİRİNİ TAMAMLAMALAYACAKTIR

Bu politikalar Tanzanya'da varolan istikrar ortamına çok ciddi katkıda bulunuyor. Ekonominin gelişmesi, sanayileşme zemeninin tesisi için istikrar ve güven şarttır. İstikrar ve güvenin olmadığı ülkede kalkınmadan bahsedemezsiniz. Ülkelerimiz arasındaki ticaret hacmi son yıllarda artmış olmasına rağmen mevcut tablo karşılıklı potansiyelimizi yansıtmaktan uzaktır. Tanzanya doğal kaynakları itibarıyla maden ve doğalgaz rezervi, altın ve elmasıyla öne çıkan bir ülkedir. Bu bakımdan büyük bir potansiyele sahiptir. Türkiye ekonomik alanda yaptığı atılım ve reformlarla dünyanın en büyük ekonomileri arasında yer almaktadır. İki ekonominin birbirini tamamlayıcı nitelikte olduğunu görüyoruz.

"İki ülkenin ekonomileri birbirini tamamlayacaktır"

TÜRKİYE G-20'DE ALTINCI BÜYÜK EKONOMİYE SAHİPTİR

İş Forumunun yeni açılımlara vesile olacağına inanıyorum. 11-12 Ocak tarihlerinde yapılan 2. Karma Ekonomik Komisyonu toplantısı hedeflerimiz açısından çok önemlidir. Ülkelerimiz ve halklarımız arasında güçlenen dostluk ve işbirliği ilişkilerinin ekonomik alana da ulaşmasını hedefliyoruz. Tecrübe ve donanımızı Tanzanya ile paylaşabiliriz. G-20 üyesi olan Türkiye, Avrupa'nın 6. büyük ekonomisidir. OECED üyeleri arasında en hızlı büyüyen ikinci ülke konumundadır.

"Türkiye G-20'de altıncı büyük ekonomiye sahiptir"

TANZANYA İLE TÜRK İŞADAMLARI BİRARAYA GELMELİDİRLER

Türkler Afrika'da en çok istihdam sağlayan müteşebbislerdir. İşsizlikte mücadelenin en etkili yöntemlerinden biri yatırımların arttırılmasıdır. Tanzanya ve Türk ve işadamlarının biraraya gelmesi, yatırımların artması ve istihdamın artmasıdır. Tanzanyalı işadamlarını Türk muhataplarıyla birlikte çalışmaya davet ediyorum. Türkiye ve Tanzanya'da ortak yatırımlar; hatta üçüncü ülkelerde ortak yatırımlar yapmaya sizleri özellikle davet ediyorum. Türk işadamlarına Tanzanya'daki yatırımları en iyi şekilde değerlendirmeleri çağrısında bulunuyorum.

"Tanzanya ile Türk işadamları biraraya gelmelidirler"

DÜNYAYI 5 ÜLKENİN İKİ DUDAĞI ARASINA TERKEDEMEYİZ

Dünyanın beşten büyük olduğu gerçeğini dile getirmeyi sürdüreceğiz. Dünyayı 5 ülkenin iki dudağı arasına terkedemeyiz. Dünyada daimi üyelerin içerisinde Türkiye'de olacak, Tanzanya'da olacaktır.

"Dünyayı 5 ülkenin iki dudağı arasına terkedemeyiz"

AFRİKA'NIN ALTINLARI, GÜMÜŞLERİ BURADAN GETİRİLMEDİ Mİ?

Yıllarca şu Afrika Allah aşkına sömürülmedi mi? Bu Afrika'nın altını, elması, bakırları bunlar buralardan sömürülüp, alıp götürülmedi mi? Köle ticareti buralardan yapılmadı mı? Öyleyse acaba bütün bu olaylar karşısında dünya, Batı sessiz kalmadı mı? Kalkıp da buralara el attılar mı? Ne oluyor dediler mi? Hayır hiçbir zaman demediler.

BUNU YAPTIĞIMIZ ZAMAN DÜNYANIN KADERİ DEĞİŞECEKTİR

Biz diyoruz ki, gelin tüm dünya birleşelim, dünya 5'ten büyüktür diyelim, BM'nin 193 üyesi arasında herkes daimi üyeler arasında dönerli bir şekilde yerini alsın ve orada hepsi temsil yetkisine sahip olsun. Geçici ve daimi üyeler bu ayrım kalksın. 2 yıl 20 üye görev yapsın, ondan sonra diğerleriyle devam. 20 üye mi olacak, ondan sonra 10'u değişsin diğer 10'uyla devam. Ondan sonra bir diğer 10'u değişsin diğerleriyle devam. Bunu yapmaya mecburuz. Bunu yaptığımız anda göreceksiniz dünyanın kaderi çok daha farklı bir şekilde değişecektir."

"Afrika'nın altınları, gümüşleri buradan alınıp götürülmedi mi?"

TÜRKİYE MİLLİ GELİRE GÖRE EN ÇOK YARDIM EDEN ÜLKEDİR

Sadece Afrika'nın sesi olmakla kalmıyoruz. Afrika'nın sorunlara en iyi çözümün dışarıdan değil, bu topraklardan çıkacağına inanıyoruz. Türkiye diplomatik desteğin yanında Afrika'ya yapılan teknik ve insani yardımlarda en ön saflarda yer alıyor. Biz paylaşmanın bereketine inanan bir ülkeyiz. Dünyada en az gelişmiş ülkelere destekte birinci sırada Amerika, ikinci sırada İngiltere, üçüncü sırada Türkiye var. Milli gelire oranla hesapladığımızda birinci sırada Türkiye, ikinci sırada Amerika var. Ülkemizin insani kalkınma yatırımlarını yürüten TİKA Darüsselam Ofisi'ni geçtiğimiz yıllarda faaliyete geçirdi.

"Türkiye milli gelire göre en çok yardım eden ülkedir"

TARİHİMİZDE ASLA SÖMÜRGECİLİK LEKESİ YOKTUR

Bizim tarihimizde asla sömürgecilik lekesi yoktur. Atalarımız ne burada ne diğer bölgelerde emperyalist amaçlarla hareket etmemiştir. Türk Milleti'nin Afrika'ya olan ilgisi çıkara değil gönül bağlarına dayanır. Bizler imar, ihya ve paylaşmanın peşindeyiz. Afrika'nın 54 ülkesinden 4 bin 500 öğrencisi ülkemizde eğitim görüyor, bu öğrencilerin tüm masrafları ülkemizden karşılanıyor. AFAD ve TİKA gibi resmi kurumlarımız Kızılay başta olmak üzere kıtanın farklı bölgelerinde kalkınma ve insani yardım faaliyetleri sürdürüyor. Afrika ile ilişkilerimize kazan kazan felsefesiyle yaklaşıyoruz.

"Tarihimizde asla sömürgecilik lekesi yoktur"