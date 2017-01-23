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Cumhurbaşkanı Erdoğan Mozambik'e gitti

AA
  • Giriş Tarihi: 23.1.2017 21:20 Güncelleme Tarihi: 23.1.2017 21:31
Cumhurbaşkanı Erdoğan Mozambik'e gitti
Cumhurbaşkanı Erdoğan Mozambik'e gitti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tanzanya temaslarını tamamlayarak, özel uçak "TUR" ile Mozambik'e hareket etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Tanzanya temaslarını tamamlayarak, özel uçak "TUR" ile Mozambik'e hareket etti.

Erdoğan'ı, Darüsselam Julius Nyerere Uluslararası Havaalanı'nda, Tanzanya Başbakanı Kassim Majaliwa, Türkiye'nin Darüsselam Büyükelçisi Yasemin Eralp ve büyükelçilik mensupları uğurladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak da Mozambik'e gitti.