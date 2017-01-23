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Son dakika haberi: 'da

  • Giriş Tarihi: 23.1.2017 11:40 Güncelleme Tarihi: 23.1.2017 11:56
Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Erdoğan Tanzanya'da
Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Erdoğan Tanzanya'da

Doğu Afrika turu başladı! Doğu Afrika'nın en önemli ülkelerinden biri olan 'da. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Tanzanya'nın başkenti Darüsselam'da Cumhurbaşkanı John Pombe Joseph Magufuli tarafından resmi törenle karşılandı.

3 günlük temasları çerçevesinde , 'dan sonra Mozambik ve Madagaskar'ı ziyaret edecek.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Tanzanya'da Cumhurbaşkanı John Pombe Joseph Magufuli tarafından resmi törenle karşılandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Tanzanya'da Cumhurbaşkanı John Pombe Joseph Magufuli ile baş başa görüşecek ve heyetler arası görüşmelere başkanlık edecek.

İki lider Türkiye ile Tanzanya arasında yapılacak anlaşmaların imza töreninin ardından Magufuli ile basın toplantısı düzenleyecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a bu ziyaretinde, eşi Emine Erdoğan, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak eşlik ediyor.