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ve Magufuli ortak basın toplantısı düzenledi

  • Giriş Tarihi: 23.1.2017 14:44 Güncelleme Tarihi: 23.1.2017 14:53
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Magufuli ortak basın toplantısı düzenledi
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Magufuli ortak basın toplantısı düzenledi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Tanzanya Cumhurbaşkanı John Pombe Joseph Magufuli ile ortak basın toplantısı düzenledi. , burada yaptığı konuşmada 15 Temmuz'u hatırlattı. Erdoğan, "Türkiye 15 Temmuz gecesi bir terör örgütünün darbe girişimine maruz kaldı. 248 insanımız darbeciler tarafından şehit edildi" şeklinde konuştu.

, Tanzanya Cumhurbaşkanı John Pombe Joseph Magufuli ile düzenlediği basın toplantısında, "Türkiye 15 Temmuz gecesi bir terör örgütünün darbe girişimine maruz kaldı. 248 insanımız darbeciler tarafından şehit edildi" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasında şunları kaydetti:

Türkiye'nin Afrika kıtasına yaklaşımı karşılıklı saygı çerçevesindedir. Tek tarafın zenginleştiği diğer tarafında insan kaynağı emek ve alın teriyle bu zenginliğe destek olmasını asla tasvip etmiyorum. Somali'de olduğu gibi böyle kardeşlerimizin elinden tutuyoruz.

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