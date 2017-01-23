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'li teröristlerin görüntüleri ortaya çıktı

AA
  • Giriş Tarihi: 23.1.2017 15:14 Güncelleme Tarihi: 23.1.2017 15:28
DHKP-C'li teröristlerin görüntüleri ortaya çıktı
DHKP-C'li teröristlerin görüntüleri ortaya çıktı

Biri ölü, biri sağ ele geçirilen üyesi iki teröristin, Tekirdağ çevresinde yapma anına ilişkin kamera kayıtları ortaya çıktı

Tekirdağ'da biri ölü, biri sağ ele geçirilen üyesi iki teröristin, İl çevresinde yapma anına ilişkin kamera kayıtları ortaya çıktı.

TEKİRDAĞ EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ ÇEVRESİNDE KEŞİF YAPMIŞLAR

İstanbul'da İl Emniyet Müdürlüğü ve AK Parti İl Başkanlığına lav silahıyla düzenlenen saldırıların ardından polisle girdiği çatışmada ölü ele geçirilen DHKP-C üyesi Bilgehan Karpat ile emniyet yakınlarında yakalanan Şerif T'nin, Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü çevresinde saldırı amaçlı keşif yaptıkları belirlendi.

Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde Karpat ve Şerif T, İl Emniyet Müdürlüğü önünden ellişer metre arayla geçerek keşif yapıyor.

İstanbul'da Emniyet Müdürlüğü ve AK Parti'ye yönelik saldırılar