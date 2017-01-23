Eski Dışişleri Bakanı Halefoğlu son yolculuğuna uğurlandı

Eski Dışişleri Bakanı Halefoğlu'nun cenazesi, Teşvikiye Camisi'nde öğle vakti kılınan namazın ardından Zincirlikuyu Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Eski Dışişleri Bakanı Vahit Melih Halefoğlu, son yolculuğuna uğurlandı.

Halefoğlu için Teşvikiye Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi. Eşi Zehra ve oğlu Melih Halefoğlu, kızı Nilgün Yücaoğlu, damadı Erkut Yücaoğlu ile torunları burada taziyeleri kabul etti.

Yücaoğlu, kayınpederi Halefoğlu'nun ciddi bir sağlık probleminin bulunmadığını, ani şekilde vefat ettiğini belirterek, "Çok güzel bir hayatı oldu. Herkese dokundu, herkese katkıları oldu ve herkes ondan bir şeyler öğrendi. 98 sene ışık saçtı. Allah rahmet etsin." dedi.

Cenaze törenine, TBMM Başkanvekili Akif Hamzaçebi, eski milletvekilleri Onur Öymen ve Hurşit Güneş, emekli büyükelçiler Özdem Sanberk ve Volkan Vural, eski Özelleştirme İdaresi Başkanı Uğur Bayar, eski Demokrat Türkiye Partisi (DTP) Genel Başkanı Mehmet Ali Bayar, Hürriyet gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Sedat Ergin, eski İstanbul Sanayi Odası Başkanı Hüsamettin Kavi, eski Bakırköy Belediye Başkanı Ali Talip Özdemir, iş adamı Mehmet Nezih Erdem ile çok sayıda diplomat katıldı.

Törene, TBMM Başkanlığı, Başbakanlık ve Dışişleri Bakanlığının da çelenk gönderdiği görüldü.

Halefoğlu'nun cenazesi, öğle vakti kılınan namazın ardından askeri törenle Zincirlikuyu Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Vahit Melih Halefoğlu, 1919'da Antakya'da doğdu. Ankara Siyasal Bilgiler Fakültesini bitiren Halefoğlu, Dışişleri Bakanlığında Siyasi Daire Genel Müdürlüğü, Beyrut, Kuveyt, Moskova, Lahey ve Bonn büyükelçilikleri, 17. dönemde Ankara milletvekilliği ve Dışişleri Bakanlığı yaptı.

Fransızca, İngilizce, Almanca ve Arapça bilen Halefoğlu, iki çocuk babasıydı.