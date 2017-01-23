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HDP'li Sırrı Süreyya Önder ifade verdi

AA
  • Giriş Tarihi: 23.1.2017 12:40
HDP'li Sırrı Süreyya Önder ifade verdi
HDP'li Sırrı Süreyya Önder ifade verdi

HDP Ankara Milletvekili Önder, Diyarbakır'da "terör örgütü propagandası" suçundan hakkındaki dava kapsamında Ankara'da talimatla ifade verdi.

HDP Ankara Milletvekili Sırrı Süreyya Önder, Diyarbakır'da "terör örgütü propagandası" suçundan hakkında açılan dava kapsamında Ankara'da talimatla ifade verdi.

Hakkında mahkemenin zorla getirme kararı bulunan Önder, avukatı Kenan Maçoğlu ile Ankara Adliyesine geldi.

Diyarbakır'da "terör örgütü propagandası" suçundan hakkında açılan dava kapsamında Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesine talimatla ifade veren Önder, daha sonra adliyeden ayrıldı.