İHA’lar gördü F4’ler vurdu

Türk Hava Kuvvetlerine ait F4 savaş uçakları, İHA'ların aldığı anlık görüntülerle, Kuzey Irak'ın Kandil bölgesinde tespit edilen, PKK'lı teröristlerin kullandığı karargâh, silah mevzii, barınma alanları ve yeraltı sığınaklarından oluşan 8 hedefe bomba yağdırdı. İlk belirlemelere göre 22 teröristtin etkisiz hale getirildiği operasyondan dakikalar sonra Mazda- Diyar ve Azmin telsiz kodunu kullanan PKK'lı 3 kadın teröristin aralarında yaptıkları telsiz konuşması uğradıkları bozgunu ortaya koydu. İstihbarat birimlerince çözümlenen Türkçe ve Kürtçe konuşmaların yer aldığı telsiz konuşması şöyle;

Mazda: (Panik içinde yüksek sesle) Heval (arkadaş) Beni duyan var mı heval.

Diyar: Ben Diyar ben duyuyorum. Diyar ben Mazda.

Mazda: Vurulduk heval duydunuz mu vurulduk çok kötü vurulduk.

Diyar: Biz de vurulduk Maz da bizde hevallerin olduğu yerden dumanlar ateş topu yükseldi.

Mazda: (aynı panik ve yüksek sesle) etrafımda çok kayıp hevaller var. Ağır yaralı heval var Diyar yardım yardım edin.

Diyar: Roj neredesin duyuyor musun Mazda hevali Roj ( Roj ana karargâh telsizi).

Azmin: Mazda Heval-Diyar Heval Roj diğer kanalda çok çok yer vurulmuş. Bombacı kanatların (savaş uçakları) gelmeleri ve vurmaları ani olmuş.