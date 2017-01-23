Onların vatan aşkı şehit babadan miras

Yasemin, babasının şehit düştüğü Antalya’da emniyet müdür yardımcısı oldu. Şehit kızı Serap ise kardeşleri Elif ve Serpil ile birlikte babalarının yolunda kararlılıkla yürüyor

İzmir Adliyesi'ni kana bulamak isteyen PKK'lı teröristlerle tek başına mücadele eden kahraman polis Fethi Sekin'in eşi Rabia Sekin, isterlerse üç çocuğunu da babaları gibi polis yapacağını söylemişti. Vatan için canlarını feda eden kahraman şehit polislerimizin çoğunun çocukları da baba mesleklerini seçerek emniyetin çeşitli birimlerinde görev yapıyor. İşte o şehit çocuklarından bazıları;

Aysel Uyar: Babası Mehmet Emin Uyar, 16 Temmuz 1980'de İzmir'de teröristlerin otomobil içinde silahlı saldırısı sonucu şehit oldu. İzmir Emniyet müdürlüğü Personel Şube Müdür Yardımcısı olarak görev yapıyor.

Süheyla Tuğbay: Babası Sebahattin Tutuş 1992'de Kahramanmaraş'ta PKK'lı teröristlerle girdiği çatışmada şehit düştü. İzmir Emniyet Müdürü Hüseyin Aşkın'ın Özel Kalem Müdürlüğü görevini yapıyor.

Muhittin Murat Yener: Babasını 1996'da Antalya'nın Kemer ilçesi yakınlarında düşen helikopterde şehit oldu. Pakistan'da motosikletli polis timlerini kurup 3 bin polise eğitim verdi. Konak İlçesi Emniyet Müdür Yardımcısı olarak görev yapıyor.

Umut Eroğlu: Babası Mehmet Eroğlu, 15 Ocak 1992'de Malatya'da görevliyken, PKK'lı teröristlerin saldırısı sonucu şehit düştü. Bornova İlçe Emniyet Müdür Yardımcısı görevini sürdürüyor.

Yasin Uğurtaş: Babası Haluk Abdi Uğurtaş, 11 Şubat 1997'de Ordu'nun Ünye ilçesinde trafik kazası sonrası şehit düştü. 16 aydır Foça İlçe Emniyet Müdürlüğü görevini yürütüyor.

Cemal Cihan: Babası Bülent Cihan 1997'de İstanbul'da teröristlerle girdiği çatışmada şehit oldu. Bayraklı İlçe Emniyet Müdür Yardımcısı olarak görevini sürdürüyor.

Şenol Kurt: Babası Mehmet Şerif Kurt, İstanbul'da Kağıthane Asayiş Ekipler Amirliği'nde görevliyken DHKP-C'li teröristler tarafından şehit edildi. İzmir'de Uyuşturucu ile Mücadele Şube Müdür Yardımcısı olarak görev yapıyor.



BABASINI 3 YAŞINDA ŞEHİT VERDİ

Meliha Yılmaz Erdemir: Babası Gazi Yılmaz, 1978'de Aydın Söke'de teröristlerce girdiği çatışmada şehit düştüğünde henüz 3 yaşındaydı. Erzurum'da, Uzundere ilçesinin ilk kadın emniyet amiri oldu. Şimdi de İzmir'in Kemalpaşa ilçesinin ilk kadın emniyet müdürü.

BABASININ ŞEHİT DÜŞTÜĞÜ YERDE...

Yasemin Topsakal: Komiser babası Celal Topsakal, 1992'de Antalya'da teröristlerle girdiği çatışmada şehit düştü. İlk görev yeri, babasının şehit düştüğü Antalya'ydı. Urla Emniyet Müdür Yardımcılığı görevini sürdürüyor.





ONLAR KARI KOCA POLİS...

Hamiyet Selin Mert: Babası 13 Şubat 1992'de şehit oldu. Kısa bir süre önce Buca İlçe Emniyet Müdür Yardımcılığı'na atandı. Eşi de Karabağlar İlçesi Müdür Yardımcısı olarak görev yapıyor.





KARDEŞLERİYLE POLİS OLDU...

Serap Arslan: Babası Servet Bektaş, 31 Ağustos 1994'te suçluları araçla kovalarken geçirdiği trafik kazasında, 2 meslektaşı ile birlikte şehit oldu. Karşıyaka İlçe Müdür Yardımcısı olarak görevini sürdürüyor. Kardeşlerinden Elif Akcan İzmir Hukuk İşleri Müdürlüğü'nde emniyet amiri, Serpil Arı ise Çanakkale'de sivil polis olarak görev yapıyor.