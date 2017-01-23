‘Sen çok güzelsin kapanma’ demişler

Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı'nca FETÖ/PDY'nin akademisyen grubuna yönelik 18'i tutuklu 88 sanık hakkında hazırlanan ve 7. Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edilen iddianamede örgütün kirli yüzü bir kez daha ortaya çıktı. 1990'lı yıllarda örgütün dershanesine gittiğini ve yurtlarında kaldığını anlatan "Neşe" kod adlı gizli tanık şunları aktardı: "Beni de zeki öğrenciler içerisinde değerlendirirlerdi. Bana 'Sen kapanma, güzelsin, senin iletişim yeteneğin güçlü, bu nedenle senin söylediklerin karşılık bulur, tebliğ vazifesini yerine getirmiş olursun' diyorlardı." AA