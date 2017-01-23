Sivil Cuma namazı kıldıran HDP'li vekil beraat etti

Diyarbakır’da, 4 Mart 2016 günü Sümerpark’ta kıldırdığı cuma namazında verdiği hutbede 'örgüt propagandası' yaptığı iddiasıyla hakkında 5 yıl hapis istemiyle dava açılan HDP Diyarbakır Milletvekili Nimetullah Erdoğmuş, suçun unsurları oluşmadığı gerekçesiyle beraat etti.

Diyarbakır 8'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın ikinci duruşmasına HDPDiyarbakır Milletvekili Nimetullah Erdoğmuş ve avukatı hazır bulundu. Duruşmada ifadesi alınan HDP'li Erdoğmuş asırlardır din hizmeti veren bir ailenin mensubu olduğunu, yarım asırdır kendisinin de bu alanın içinde olduğunu belirterek şöyle dedi:

"Ömrüm bu alanda geçti. Şu anda hakkımda bir fezleke var. Partimde de bu kimliğimle bulunuyorum. Benim hutbemin konusu ve içeriği ile ilgili takdiri size bırakıyorum. Adalet dağıtıcıları olarak size güvenimiz sonsuzdur. Adalet bizim inancımıza göre kutsaldır. İddianamemde 'sözde sivil cuma' ve 'sözde hutbe' ifadeleri kullanılmış. Bu ifadeleri kabul etmiyorum. Bu organizyasyonun DİK tarafından yapılmadı. Organizyasyondan, yer tespitine kadar benim organizyasyonumdur. Minberi bile kendim yaptırdım. Onu organize eden bir dernek yada bir örgüt yoktur. 'Sözde Cuma' ifadesi küçümsemeyi ifade ettiği için kabul etmiyorum. Bu ifadeleri nazik bulmadım ve çıkarılmasını istiyorum."

HDP Diyarbakır Miletvekili Nimetullah Erdoğmuş'un avukatlığını yapan kızı AsyaErdoğmuş da müvekilinin hutbenin sahibi olduğunu belirterek, müvekilinin babası olduğunu ve 30 yıldır din hizmetini yerine getirdiğini söyledi.

Kararını açıklayan mahkeme, suçun yasal unsurları oluşmadığından Nimetullah Erdoğmuş'un beraatine karar verdi.