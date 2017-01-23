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: Nusaybin’de silahlı kavga: 2 ölü, 2 yaralı

İHA
  • Giriş Tarihi: 23.1.2017 18:34 Güncelleme Tarihi: 23.1.2017 18:44
Son dakika: Nusaybin’de silahlı kavga: 2 ölü, 2 yaralı
Son dakika: Nusaybin’de silahlı kavga: 2 ölü, 2 yaralı

Mardin’in Nusaybin ilçesinde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Olay, 16.30'da ilçe merkezinde bulunan Lozan Caddesi Demokrasi Parkı önünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, iki grup arasında yaşanan tartışma kısa sürede silahlı kavgaya dönüştü. Olayda, 4 kişi yaralandı. Olay yerine çağrılan ambulanslarla Nusaybin Devlet Hastanesine kaldırılarak, tedavi altına alınan yaralılardan 2'si yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Bölgede incelemelerde bulunan polis, olayla ilgili çok yönlü soruşturma başlattı.