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Başkanı 'den açıklaması

İHA
  • Giriş Tarihi: 23.1.2017 09:41
YSK Başkanı Sadi Güven'den referandum açıklaması
YSK Başkanı Sadi Güven'den referandum açıklaması

Başkanı tarihi henüz belli değil, hazırlıklarımız devam ediyor

Yüksek Seçim Kurulu () Başkanı , Anayasa değişikliği için tarihinin belli olmadığını söyledi. YSK Başkanı Güven, YSK binasına gelişinde referandum tarihi ile ilgili basın mensuplarının sorusunu cevapladı. Güven, "Tarih belli olsun sonra konuşuruz. Tarih henüz belli değil bizim hazırlıklarımız devam ediyor. Ne zaman yayınlanacağı benim yetkimde değil. Belirlenince bir tarih belirleyeceğiz" karşılığını verdi.

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