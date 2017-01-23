X İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
ARKADAŞINA GÖNDER Yunanistan'a kaçan darbeci askerler hakkında flaş gelişme
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
www.sabah.com.tr

'a kaçan askerler hakkında flaş gelişme

İHA
  • Giriş Tarihi: 23.1.2017 12:27 Güncelleme Tarihi: 23.1.2017 12:58
Yunanistan'a kaçan darbeci askerler hakkında flaş gelişme
Yunanistan'a kaçan darbeci askerler hakkında flaş gelişme

'a kaçan 8 FETÖ'cü asker hakkında iade kararı 26 Ocak'ta verilecek.

Atina Yüksek Mahkemesi, 8 subay hakkında alınması beklenen kararı 26 Ocak'a erteledi.

'ın, bugün 15 Temmuz darbe girişiminin ardından helikopterle Yunanistan'a kaçan ve iltica talebinde bulunan 8 darbeci subay hakkında nihai kararı vermesi bekleniyordu.

Atina Yüksek Mahkemesi, bir hakimin kaza geçirmesi ve 2 hakimin de kesin kararını henüz iletmemesi nedeniyle 26 Ocak'a 15.00'e (TSİ 16.00) erteledi.

KELEPÇESİZ GETİRİLDİLER!

Takım elbise giydikleri görülen darbeci subayların kelepçesiz olmaları dikkat çekti.