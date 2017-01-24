AK Parti’den referandum startı

AK Parti kapı kapı dolaşarak Cumhurbaşkanlığı sistemini anlatacak. Meydanlarda parti bayrakları yerine Türk bayrakları kullanılacak

Anayasa değişikliği paketinin Meclis'te kabul edilmesinin ardından AK Parti referandum çalışmalarına hız verecek. Başbakan Binali Yıldırım teşkilatla ve parti yöneticileriyle istişarelerde bulunacak ve kampanya çalışmalarına son şekli verilecek. Referandum sürecini yönetecek 'Referandum Heyeti' kurulacak.



3 ANA TEMA İŞLENECEK

Kampanyanın ana teması ise şunlar olacak: 1-İstiklal mücadelesi, 2- Bağımsızlık, 3-Ülkenin bekası. Ülkenin dış güçlerin tehdidi altında olduğuna ve yeni sistemle Türkiye'nin daha güçlü olacağına vurgu yapılarak, anayasa değişikliğinin istiklal mücadelesi, bağımsızlık ve ülkenin bekası için gerekli olduğuna vurgu yapılacak. Referandum kampanyası seçim kampanyaları gibi olmayacak. Parti propagandasından ziyade Cumhurbaşkanlığı sisteminin neden getirildiği, ne gibi kazanımlar sağlayacağı, neden 'evet' denilmesi gerektiği anlatılacak. AK Parti bunu yaparken kapı kapı gezecek seçmenle bire bir temas kuracak. Yeni sistemin ne getirdiğine ilişkin kısa soru-cevapların yer aldığı kitapçıklar bastırılacak. Meydanlarda AK Parti bayrakları yerine Türk bayrakları yer alacak. Kampanyayı 15 Temmuz'da oğlu ile şehit düşen Erol Olçok'un şirketi yapacak. Referandumun 9 Nisan veya 16 Nisan'da yapılması planlanıyor.