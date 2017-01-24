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Bombalı hazırlığındaki ler yakalandı

İHA
  • Giriş Tarihi: 24.1.2017 16:43 Güncelleme Tarihi: 24.1.2017 16:51
Bombalı eylem hazırlığındaki teröristler yakalandı
Bombalı eylem hazırlığındaki teröristler yakalandı

’nın Ceylanpınar ilçesinde bombalı saldırı hazırlığında olan /PYD terör örgütü üyesi 5 kişi yakalandı. Suriye’de eğitimi alan örgüt mensubunun ülke içerisinde başta metropol iller olmak üzere canlı bomba i yapacaklarını ifade ettikleri öğrenildi.

'nın Ceylanpınar ilçesinde bombalı saldırı hazırlığında olan /PYD terör örgütü üyesi 5 kişi yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, PKK/PYD üyesi 5 kişinin sınırdan geçiş yaparak Şanlıurfa'da başta güvenlik güçleri olmak üzere kamu kurum ve kuruluşlarına yönelik bombalı saldırılarda bulunulacağı bilgisini aldı. Konuyla ilgili operasyon yapan ekipler, A.A., A.H. ve M.F.A. ile isimleri öğrenilemeyen 2 şahsı gözaltına aldı.

CANLI BOMBA EYLEMİ YAPACAKLARDI

Gözaltına alınan zanlıların ifadelerinde Şanlıurfa'da kamu kurum ve kuruluşları ile askeri birlik ve emniyet güçleri hakkında e yönelik bilgi toplama faaliyetlerinde bulunacakları, Suriye'de eğitimi alan örgüt mensubunun ülke içerisinde başta metropol iller olmak üzere canlı bomba eylemi yapacaklarını ifade ettikleri öğrenildi.

Zanlılar, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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