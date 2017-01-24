Avrupa Parlamentosu toplantısında CHP'li ve HDP'li vekillerin Türkiye karşıtı çirkin işbirliği şaşırtmadı. Her fırsatta Türkiye karşıtı işbirliğine soyunan CHP ve HDP Avrupa Parlamentosunda Türkiye karşıtı bir oylamada ortak hareket ederek Türkiye karşıtı bir karar aldırmaya çalıştı.

AKPM genel toplantısına Türkiye karşıtlarının taleplerinin reddilmesi damga vurdu. Ama o oylamada CHP'li üyeler Türkiye'nin yanında değil oy kullanmayarak karşısında durdu.

PARLAMENTO BAŞKANI 15 TEMMUZ'U İŞARET ETTİ

AKPM kış dönemi genel toplantısında Türkiye karşıtı milletvekilleri Türkiye'de demokratik kuruluşların işleyişi konusunu gündeme alarak acil görüşülmesini talep etti. Parlamento başkanı ise bu talebin divan kurulu olarak reddedildiğini açıkladı ve 15 Temmuz'u işaret etti. Ancak Türkiye karşıtları bu sözleri hiçe sayarak, Avrupa'nın onca sorunu varken Türkiye'nin iç meselelerini tartışmayı kendilerine görev edindi. Bir milletvekilinin itirazı üzerine genel kurulda oylama yapıldı. Görüşme talebi burada da reddedildi. AK Parti'li vekiller tam kadro oylarını kullanarak red oyu verdiler. Ancak CHP'li vekiller bir skandala daha imza atarak oylamaya katılmadı.

HDP'li vekil Ertuğrul Kürkçü ise CHP'li vekiller gibi bu kararın karşısında durarak şu skandal tweeti paylaştı: