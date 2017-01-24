Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan Türkiye-Mozambik İş Forumu'nda konuşuyor

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Konuşmadan satırbaşları;

"Türkiye, Mozambik'in yanında yer almaya hazırdır. Bugüne kadar edindiğimiz tecrübelerle bunu söylüyorum. Afrika'nın geçmişte neler çektiğini iyi biliyoruz. Afrika'yı nasıl sömürdüklerini, kimlerin sömürdüklerini de iyi biliriz. İşadamlarımız Mozambik'li dostlarıyla turizm, tarım ve enerji alanlarında somut işbirliği imkanlarını ele aldılar. Enerji ve inşaat alanında faaliyet gösteren firmalarımızın buradaki çalışmalarını takdirle takip ediyoruz. Bu firmalarımızın Mozambik'teki doğalgaz ve enerji santralleri projelerinde ana veya alt yüklenici olarak daha etkin hale gelmenin yollarını aradıklarını biliyorum"

"Altyapıda Türkiye dünyanın en güçlü ülkelerinden bir tanesidir. Üst yapıda keza öyle. Planlı bir yapılanma olsun diye, şehirleşmeyi modern bir şekilde gerçekleştirelim diye yaptık. Mozambik'te bunu niye yapmayalım? Aynı şeyi, Mozambikli girişimcilerle el ele vermek suretiyle burada da yaparız. Mozambikli dostlarımız da bu modern konutlarda yaşama imkanını bulacaklardır. Bunlar kalite noktasında üst gelir grubundan orta ve alt gelir gruplarına hitap edecek şekilde yapılmış konutlardır. Göreve geldiğim zamana kadar Türkiye'nin bölünmüş yol uzunluğu 6 bin 100 km'ydi. Fakat 14 senede buna 18 bin km bölünmüş yol ilave ettik. Bu ne demektir? Bu trafik kazalarının minimize edilmesidir. Bu akaryakıtta düşüş demektir. Bu çok daha kısa zamanda hedefe ulaşmaktır. Vakit, nakittir. Vakti, nakte dönüştürme olayıdır. İşte bunu gerçekleştirdik"

"Tabi bununla kalmadık. Göreve geldiğimizde 25 havalimanı vardı şu an 55 oldu. Hava taşımacılığında varacağınız yere ulaşıyorsunuz. Mozambikli dostlar, Mozambik'te bunlar olmaz diye bir şey yok. Rahatlıkla olur."