Doğu Afrika turuna Mozambik'te devam eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mozambik Cumhurbaşkanı Filipe Nyusi ile ikili anlaşmaların imza töreninde konuştu. Erdoğan burada yaptığı konuşmada, "Sayın Cumhurbaşkanı ile ülkemizde 15 Temmuz gecesi darbe teşebbüsünde bulunan FETÖ ile mücadeleyi de konuştuk. Bu konuda kendilerinden özellikle desteklerini istedik. Zira Mozambik'te de belli yerlerde bunların nasıl ki bizde silahlı kuvvetlere, polis teşkilatımıza, devletin kurumlarına yerleşmiş, sızmışlarsa aynı prensibi, dünyanın dört bir köşesinde yaygın olan örgüt, burada da yapacaktır. Sayın Cumhurbaşkanı'na bu konuda uyarıda bulundum" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Mozambik Cumhurbaşkanı Filipe Nyusi ile ikili anlaşmaların imza töreninde konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasında, "Mutluyum zira Türkiye'den ilk defa Mozambik'e bir cumhurbaşkanı olarak ben geliyorum. Bundan sonraki sürecin çok daha farklı yürüyeceği kanaatindeyim. Sayın Cumhurbaşkanı ile Türkiye'de daha önce bir araya gelmiştim. 3 yıl aradan sonra Cumhurbaşkanı sıfatıyla geliyorum. Mozambik, bağımsızlığını kazanmasının ardıdan yaşadığı zor günleri geride bırakmıştır. Mozambik, Afrika kıtasının istikrarlı ülkelerinden biridir" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Mozambik'te konuştu

Cumhurbaşkanı Erdoğan şunları kaydetti:

"MOZAMBİK TÜRKİYE'DE ELÇİLİK AÇMALI"

İlgili bakanlarımız verimli görüşmeler yaptı. Bundan sonraki süreçte bu ilişkilerin devam etmesi kanaatindeyim. İlgili bakanlarımız önemli anlaşmalara imza attı. Biraz sonra özel sektör temsilcileri ile biraraya geleceğiz. Bunların içinde her sektörden yatırımcılar var. Özellikle Mozambik'te ne gibi yatırımlar yapılır ve Türkiye çok daha güçlü bir duruma gelsin. Bunun kazan-kazan anlayışı içinde olması gerektiğine inanıyorum. Bizler bu alanlardaki tecrübelerimizi Afrikalı kardeşlerimizle paylaşmaya hazırız. TİKA'nın burada bir ofis açmak istediğini ifade ettim. Ajansımızın yürüttüğü başarılı çalışmaları burada da sürdüreceğine inanıyorum. Mozambik Türkiye'de elçilik açmalı.

ERDOĞAN, FETÖ İÇİN MOZAMBİK'İ UYARDI

"Sayın (Mozambik) Cumhurbaşkanı ile ülkemizde 15 Temmuz gecesi darbe teşebbüsünde bulunan FETÖ ile mücadeleyi de konuştuk. Bu konuda kendilerinden özellikle desteklerini istedik. Zira Mozambik'te de belli yerlerde bunların nasıl ki bizde silahlı kuvvetlere, polis teşkilatımıza, devletin kurumlarına yerleşmiş, sızmışlarsa aynı prensibi, dünyanın dört bir köşesinde yaygın olan örgüt, burada da yapacaktır. Sayın Cumhurbaşkanı'na bu konuda uyarıda bulundum. Bu bir dost tavsiyesidir. Birlikte zor günde aşacağımız konular var. Biz her şeye hazırız ve biz Mozambik'in kara gün dostuyuz"

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, TANZANYA'DA RESMİ TÖRENLE KARŞILANDI

TÜRKİYE İLE MOZAMBİK ARASINDA 6 ANLAŞMA İMZALANDI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın resmi ziyaret için bulunduğu Mozambik ile Türkiye arasında farklı alanlarda 6 anlaşma imzalandı.

Doğu Afrika turunun ikinci durağı olan Mozambik'teki temaslarına başlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Mozambik Cumhurbaşkanı Filipe Nyusi'nin görüşmelerinin ardından, Devlet Başkanlığı Sarayı'nda anlaşma imza töreni gerçekleştirildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Nyusi'nin huzurunda diplomasi, ticaret, ekonomi, kültür ve turizm alanlarındaki anlaşmalara imza atıldı.

Türkiye ve Mozambik arasında diplomatik, hizmet ve hususi pasaport hamilleri için "Karşılıklı Vize Muafiyeti Anlaşması" ile "Siyasi İstişare Mekanizması Kurulmasına İlişkin Mutabakat Muhtırası"na Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu imza koydu.

İki ülke arasında "Ticaret ve Ekonomik İşbirliği Anlaşması" ile "Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunmasına İlişkin Anlaşma", Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci tarafından imzalandı.

Türkiye ile Mozambik arasında "Kültür Alanında İşbirliği Mubakat Zaptı" ve "Turizm Alanında İşbirliğine İlişkin Mutabakat Zaptı", Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak tarafından imza altına alındı.