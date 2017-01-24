FETÖ'cü ihanet çetesinin 15 Temmuz'daki darbe girişimin ardından örgüt içinde büyük çözülme olmuş, çok sayıda FETÖ'cü itirafçı olarak soruşturmalarda yer almıştı. Ancak bu itirafçıların doğru söyleyip söylemediği ve örgütün iç yüzüne ilişkin anlattıklarına ise şüpheyle bakılıyordu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da dikkat çektiği gibi 15 Temmuz darbe girişiminin ardından örgüt içinde itirafçı olduğunu söyleyen birçok kişinin gerçekten itirafçı mı yoksa tuzak mı oldukları, gündemin en önemli konularının başında geliyor. Konuyla ilgili yaşanan en son gelişme ise bu şüphenin doğruluğunu adeta gözler önüne seriyor. O gelişme, örgüt içindeki en önemli isimlerden biri 'FETÖ'nün kara kutusu' olarak bilinen Zaman gazetesi eski sahibi Alaaddin Kaya ile ilgili. 17-25 Aralık sürecinde ve sonrasında her fırsatta Gülen'i tanımadığını iddia eden Zaman'ın eski sahibi Kaya, geçtiğimiz günlerde görülen davada, Gürcistan'da FETÖ'ye ait üniversitenin açılış töreninde Çiller ile birlikte kurdele keserken çekilen fotoğrafı gösterilince susmuştu. Sabah Gazetesi yazarı Mahmut Övür de bugünkü "FETÖ itirafçıları gerçek mi tuzak mı?" başlıklı yazısında Zaman gazetesinin eski sahibi ve Taraf'ın eski finansörü Alaaddin Kaya'nın yalanını yazdı.