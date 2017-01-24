FETÖ tüm ülkeler için büyük tehdit

“15 Temmuz gecesi kanlı darbe girişiminin failinin FETÖ olduğu açıkça ortaya kondu. Bu örgüt sadece Türkiye için değil tüm ülkeler için büyük tehdit. Bu örgüte karşı kıta genelinde mücadele verilmeli”

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan dün Doğu Afrika turunun ilk durağı olan Tanzanya'nın başkenti Darüsselam'daydı. Cumhurbaşkanı Erdoğan Tanzanya Cumhurbaşkanı Dr. John Pombe Joseph Magufuli ile yaptığı ortak basın açıklaması ve Türkiye-Tanzanya İş Forumu'nda şunları söyledi:

"Dünyayı 5 ülkenin iki dudağı arasına terkedemeyiz"



FETÖ UYARISI: Türkiye 15 Temmuz'da menfur bir darbe girişimine maruz kalmıştır. Bu darbe girişiminin arkasında FETÖ terör örgütü var. Maalesef bu örgüt insani yardım, eğitim, ticaret gibi kavramların arkasına saklanarak dünyanın farklı bölgelerinde etkinlik kazanmıştır. FETÖ yalnızca Türkiye için değil, faaliyet gösterdiği tüm ülkeler için bir tehdit. Bu sinsi terör örgütünün Tanzanya'da da uzantıları olduğunu biliyoruz. Bu terör şebekesinin Afrika'dan temizlenmesinde Maarif Vakfı, TİKA ve diğer kuruluşlarımızla sorumluluk üstlenmeye hazırız. Şu an 4 bin 500 Afrikalı öğrenci hiçbir ücret ödemeden Türkiye'de eğitim, öğretim alıyor. Geçen yıl 31 Tanzanyalı öğrenciye burs sağladık.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN: GELİN TÜM DÜNYA BİRLEŞELİM

YUMUŞAK, SERT TERÖR: Dünyanın şu anda en büyük belası olan teröre karşı birlikte önlem almalıyız. Yumuşak terör, sert terör, sakın ha, bu oyuna gelmeyiz. 248 vatandaşımızı bunlar F-16 uçaklarıyla, helikopterlerle, tanklarla, toplarla, modern silahlarla vurdular. Bu şekildeki bir terör örgütüne yönelik inanıyorum ki Tanzanya bundan sonraki süreçte çok daha farklı tedbirler alacaktır.







DÜNYA BEŞTEN BÜYÜK: Türkiye Afrika'nın sesi olmaya ve küresel yapılarda daha fazla temsil edilmesini sağlamak için çaba göstermeye devam edecektir. Dünyanın 5'ten büyük olduğu gerçeğini dile getirmeyi sürdüreceğiz. Dünyayı 5 ülkenin iki dudağı arasına terk edemeyiz. Dolayısıyla dünyada daimi üyelerin içinde Türkiye de olacak Tanzanya da olacak. Her kıtadan temsilcilerin olacağı, her inanç grubundan ülkelerin daimi üyeler arasında yer alacağı bir BM Güvenlik Konseyi teklif ediyorum.

BM ADİL DEĞİL: BM adil olmadığı için Ortadoğu'da krizler bitmiyor ve hala kan gölü halinde. Afrika'da da bu sıkıntılar devam ediyor. Yıllarca Afrika sömürülmedi mi? Bu Afrika'nın altını, elması, bakırları, bunlar buralardan sömürülüp alınıp götürülmedi mi? Köle ticareti buralardan yapılmadı mı? Bu olaylar karşısında dünya, Batı sessiz kalmadı mı?







TÜM DÜNYAYA ÇAĞRI: Gelin tüm dünya birleşelim, "Dünya 5'ten büyüktür" diyelim. BM'nin 193 üyesi arasında herkes BM daimi üyeleri arasında dönerli şekilde yerini alsın ve temsil yetkisine sahip olsun. Geçici üyeler, daimi üyeler, bu ayrım kalksın. Hepsi daimi üye olarak, dönüşümlü bir şekilde. 20 üye mi olacak, 20 üye. 2 yıl 20 üye görev yapsın. Bunu yaptığımız anda göreceksiniz dünyanın kaderi çok daha farklı bir şekilde değişecektir.



BERABER İLERLEYECEĞİZ

Tanzanya Cumhurbaşkanı Magufuli ise, "Tanzanya'nın sizinle birlikte olduğuna sizi temin etmek isterim. Bizler beraber ilerleyeceğiz. Allah sizi korusun, ülkenizi korusun" dedi. Magufuli, Darüsselam'ı ülkenin diğer şehirlerine bağlayacak demiryolu için kredi talebinde bulundu.

ERDOĞAN, TANZANYA’DA TÜRK BAYRAKLARIYLA KARŞILANDI

DAMLAYA DAMLAYA GÖL OLUR

"Aramızda 150 milyon doların altındaki ikili ticareti ilk etapta 250 milyon, ardından 500 milyon dolara çıkarma hedefinde mutabık kaldık. Afrika ile ilişkilerimize kazan kazan felsefesiyle yaklaşıyoruz. Tek tarafın zenginleştiği, diğer tarafın da insan kaynağı, emek ve alın teriyle bu zenginliğe destek olduğu bir modeli asla tasvip etmiyoruz. Tanzanyalı kardeşlerimin kullandıkları güzel bir ifade var: 'Haba nahaba huceza kibeba' Yani karşılığı bizde 'Damlaya damlaya göl olur.' Adının içinde Türkiye geçen ve bizimle hiçbir bağları olmayan hiçbir kuruluşa itibar etmeyin."