FETÖ’nün yargıdaki 9 kişilik beyin takımı

Darbe soruşturması kapsamında çarpıcı itiraflarda bulunan eski Diyarbakır Başsavcısı Durdu Kavak, yargıdaki tüm önemli kararları FETÖ adına 9 kişilik heyetin aldığını söyledi. Kavak şunları anlattı:

"Yargıdaki tüm önemli atamaları, alınacak önemli kararları 9 kişi heyet şeklinde karara bağlamaktaydı. Bu kişiler, Selahattin Atalay (Adalet Bakanlığı/ Eski Teftiş Kurulu Başkan yardımcısı), Hüseyin Yıldırım, İlyas Şahin (eski Yargıtay üyesi), Nazmi Dere (Eski Yargıtay üyesi), Mustafa Kemal Özçelik (eski HSYK üyesi), Ahmet Toker (eski Yargıtay üyesi), Aydın Boşgelmez (eski Yargıtay Genel Sekreteri), Mehmet Kaya (eski Yargıtay üyesi) ve Muzaffer Bayram'dır (eski HSYK Genel Sekreteri).

Bu heyetin kararı olamadan yargıda hiçbir işlem yapılmaz. Yargıtay üyelerinin kimler olacağını, kimlerin hangi görevi yapacağına, hangi soruşturmanın ne şekilde olacağına bunlar karar verirdi."