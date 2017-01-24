Firari darbecilere VIP muamele...

Yunanistan’a kaçan darbeci 8 asker dün mahkeme salonuna kelepçesiz olarak getirildi. Cuntacıların iadesine ilişkin son kararsa 26 Ocak’a bırakıldı

Darbe girişimi sonrası askeri helikopterle Yunanistan'a kaçan FETÖ'cü 8 askerle ilgili nihai karar 26 Ocak'a ertelendi. TSK'da görevli 2'si binbaşı, 4'ü yüzbaşı ve 2'si başçavuş toplam 8 cuntacının Türkiye'ye iade talepleriyle ilgili dosyaları inceleyen, Yargıtay düzeyindeki Yunanistan Yüksek Mahkemesi, dün açıklanması beklenen nihai kararın 26 Ocak'ta verileceğini açıkladı. Buna gerekçe olarak ise, davaya bakan hâkimlerden birinin rahatsızlanması ve kalan 4 hâkimin de henüz görüş bildirmemeleri gösterildi. Hastalanan hâkimin iyileşmemesi halinde bile yeni bir ertelemenin olabileceği konuşuluyor. Firari askerler önceki duruşmaların aksine dün kelepçesiz halde duruşmaya getirildi. Kendi siparişleri olan takım elbiseleri giyen FETÖ'cü askerler, karar gününe kadar Atina dışındaki Olimpiyat Köyü'nün polis merkezinde nezaret altında tutulacak. Ay başında görülen 3 ayrı duruşmada savcıların mütalaaları, firarilerin Türkiye'ye iade edilmemesi yönündeydi. Geçen ay 8 firarinin iade taleplerine bakan temyiz mahkemeleri, 3'ünün iadesine, geri kalanlarınsa iadesinin reddine karar vermiş ve dosyayı Yüksek Mahkeme'ye sevk etmişti.



Mahkeme salonuna kelepçesiz olarak getirilen firarilerin Yunanistan'a geldikleri gün yaptıkları siyasi sığınma başvurusuna ilişkin hukuki süreç de Türkiye'ye iade sürecine paralel olarak devam ediyor.