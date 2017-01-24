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İstanbul Müdürlüğünde görev değişiklikleri

AA
  • Giriş Tarihi: 24.1.2017 22:48
İstanbul Emniyet Müdürlüğünde görev değişiklikleri
İstanbul Emniyet Müdürlüğünde görev değişiklikleri

İstanbul Müdürlüğünde, ve şube müdürlüklerine müdür yardımcısı atamaları yapıldı.

İlçe ve şube müdürlüklerine 80 müdür yardımcısı ataması gerçekleştirildi. 39 müdürlüğü ve 41 şube müdürlüğüne, 47'si dördüncü sınıf emniyet müdürü, 33'ü emniyet amiri olmak üzere 80 emniyet müdür yardımcısı atandı.

Dördüncü sınıf emniyet müdürlerinden 24'ü şubelerde, 23'ü ise ilçe emniyet müdürlüklerinde görevlendirildi. Aynı şekilde, emniyet amirlerinden 17'si şubelerde, 16'sı ise ilçelerde görev yapacak.

İstanbul Emniyet Müdürlüğünde geçen hafta 31 il emniyet müdür yardımcılığı, 41 şube ve 19 ilçe emniyet müdürlüğü için yeni görevlendirme gerçekleştirilmişti.