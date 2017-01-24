İşte FETÖ akademisyenleri iddianamesi

Fetullahçı Terör Örgütü'nün Yıldız Teknik Üniversitesi'ndeki yapılanmasına ilişkin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma tamamlandı. 83 şüpheli akademisyen hakkında 'silahlı terör örgütüne üye olmak suçlaması kapsamında iddianame düzenlendi

Fethullahçı Terör Örgütü'nun Yıldız Teknik Üniversitesi ndeki yapılanmasına ilişkin soruşturma tamamlandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu savcılarından Mehmet Şenay Baygın tarafından yürütülen soruşturma sonucu 83 akademisyen hakkında silahlı terör örgütüne üye olmak suçlaması kapsamında iddianame düzenlendi. 21 tutuklu olan akademisyenler hakkındaki 380 sayfalık iddianame Başsavcı Vekili İsmail Uçar tarafından onaylanarak İstanbul 25. Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderildi.