X İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
ARKADAŞINA GÖNDER İşte FETÖ akademisyenleri iddianamesi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
www.sabah.com.tr

İşte leri si

NAZİF KARAMAN NAZİF KARAMAN
  • Giriş Tarihi: 24.1.2017 13:59
İşte FETÖ akademisyenleri iddianamesi
İşte FETÖ akademisyenleri iddianamesi

Fetullahçı Terör Örgütü'nün Yıldız Teknik Üniversitesi'ndeki yapılanmasına ilişkin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma tamamlandı. 83 şüpheli hakkında 'silahlı terör örgütüne üye olmak suçlaması kapsamında düzenlendi

Fethullahçı Terör Örgütü'nun Yıldız Teknik Üniversitesi ndeki yapılanmasına ilişkin soruşturma tamamlandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu savcılarından Mehmet Şenay Baygın tarafından yürütülen soruşturma sonucu 83 hakkında silahlı terör örgütüne üye olmak suçlaması kapsamında düzenlendi. 21 tutuklu olan akademisyenler hakkındaki 380 sayfalık iddianame Başsavcı Vekili İsmail Uçar tarafından onaylanarak İstanbul 25. Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderildi.