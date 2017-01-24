Katliamdaki sır kadın

Polis, Beşiktaş’ta patlatılan bombalı araçtaki teröristlerle birlikte hareket eden ancak saldırıdan önce araçtan inen kadın teröristin peşinde. Sır kadının eylemin planlamasında yer aldığı ve talimatları verip ayrıldığı tespit edildi

SABAH, Beşiktaş Vodafone Arena'nın önünde 10 Aralık 2016 günü gerçekleştirilen ve 39 kişinin şehit olup 200'e yakın kişinin yaralandığı hain saldırı ile ilgili önemli bir ayrıntıya ulaştı. Canlı bombalarla gün boyu keşif yaptığı, onlara direktif ve bilgi verdiği belirlenen ve saldırının organizatörü olduğu değerlendirilen bir kadının görüntüsünü tespit eden polis, şimdi her yerde bu şüpheliyi arıyor. İşte kanlı saldırının gelişimi ve kadın şüphelinin rolüne dair detaylar:



YOL TARİF EDİP BİLGİ VERDİ

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu'nun tespitlerine göre erörist Kadri Kılınç tarafından kullanılan bomba yüklü araç Şişli, Beşiktaş ve Beyoğlu güzergâhında sürekli hareket halindeydi. Saat 14.56'dan 20.10'a kadar araç ile keşif çalışması yaptılar. Terör örgütünün kırsal alanında faaliyet yürüten Kadri Kılınç ve Burak Yavuz'a, henüz kimliği belirlenemeyen kadın şüpheli tarafından yollar, stadyumun yeri, polislerin bekleme noktaları tarif edildi.



CESARET HAPI ALDILAR

Kadri Kılınç ve Burak Yavuz isimli teröristlerin saat 20.10'da Maçka Parkı'na geldikleri ve araçtan indikleri belirlendi. Teröristlerin yaklaşık 20 dakika parkta bekledikten sonra tekrar stadın etrafına geldikleri, akabinde eylemi planlamak için stada yakın bir cafe önüne aracı park ettikleri, araçtan hiç inmedikleri ve cesaret uyarıcı ilaç aldıkları, 22.23 sıralarında da aracın stadyuma doğru hareket ettiği belirlendi.



ÇANTASINDA BOMBAYLA İNDİ

Burak Yavuz isimli teröristin Bayıldım Caddesi üzerinde, sırt çantasına aldığı patlayıcı ile araçtan indiği, Kadri Kılınç isimli terör örgütü mensubunun ise araçla ilk saldırının yapılacağı yere doğru hareket ettiği, 22.28.58'de de polislerin durduğu yerde araç ile birlikte kendisini patlattığı belirlendi. Bu bölgede 32 polis 7 sivil olmak üzere 39 kişi hayatını kaybetti, 19'u ağır yaklaşık 200 poli



POLİS ETRAFINI SARINCA, SOL ELİYLE BOMBAYI İNFİLAK ETTİRDİ

Saldırının olduğu 10 Aralık 2016 günü kamera görüntülerinde yapılan incelemede, teröristlerin bombalı saldırıda kullandığı 34 UG 0838 plakalı araçla, stat çevresinde tedbir alan polislere yönelik detaylı keşif çalışmaları yapıldığı anlaşıldı.

Bombalı araç patladıktan 20 saniye sonra Burak Yavuz isimli terörist Bayıldım Caddesi üzerinden stadyum etrafında yürüyerek yolun karşısına geçti. Şüpheli hareketleri üzerine, 7 polis memuru teröristin etrafını sarınca sol eli ile sırt çantasındaki bombayı patlattı ve burada 7 polis memuru şehit düştü.



KADIN TERÖRİST, MAÇKA PARKI'NDA İZİNİ KAYBETTİRDİ

Olay günü saat 20.10 sıralarında, yani saldırıdan yaklaşık 1 saat 20 dakika önce bombacıların, Taşkışla Caddesi üzerinde bulunan bir hamburger restoranının önünde aracı durdurdukları saptandı. Aranan kadın teröristin bu esnada araçtan indiği, ters istikamette yürüdüğü ve bir süre çevrede tur attıktan sonra Maçka Parkı'na yaya olarak girdiği ve burada izini kaybettirdiği belirlendi...





İki sarı dolmuş, yolun sağındaki polislere adeta kalkan oldu ancak dolmuşlarda çok sayıda sivil can verdi.



Gündüz saatleri stat çevresi... Bomba yüklü aracı terörist Kadri Kılınç kullanıyor. Önde canlı bomba Burak Yavuz, arka koltukta ise söz konusu kadın şüpheli oturuyor.