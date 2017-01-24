Numan Kurtulmuş: Cumhurbaşkanı isterse partinin genel başkanı da olabilir

Anadolu Ajansı'nın Editör Masası'na konuk olan Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Numan Kurtulmuş, gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu. Partili cumhurbaşkanı sistemi hakkındaki sorulara da cevap veren Numan Kurtulmuş, "Cumhurbaşkanı arzu ederse partinin genel başkanı da olabilir" dedi.

İşte Numan Kurtulmuş'un konuyla ilgili açıklaması;

CUMHURBAŞKANI ARZU EDERSE PARTİNİN GENEL BAŞKANI DA OLABİLİR

Cumhurbaşkanlığı Sistemine geçiş 2019 seçimlerinden sonra olacak. O tarihe kadar Başbakanımız ve Cumhurbaşkanımız görevine devam edecek. Anayasa teklifinin yasalaşması için referandumdan evet oyu çıkması gerekiyor. Sayın Cumhurbaşkanımızın partileriyle irtibatı devam etmiş olması imkanlardan birisidir. O hemen devreye girer. Arzu ederse partinin genel başkanı da olabilir.

Kurtulmuş: "Cumhurbaşkanı arzu ederse partinin genel başkanı da olabilir"

"CUMHURBAŞKANI İLE BAŞBAKAN ÇATIŞMASI YENİ SİSTEMLE ORTADAN KALDIRILIYOR"

AK Parti 367 meselesinin ardından hodri meydan diyerek halka gitti. Çok hayırlı oldu. Cumhurbaşkanının halk tarafından seçilmesi çok önemli bir adımdı. Demokratik ve şeffaf bir kampanya ile cumhurbaşkanı seçiliyor. Geçmiş dönemlerde Cumhurbaşkanı ve Başbakan arasında çok ciddi tartışmalar oldu. Rahmetli Ecevit'in kendisi göreve getirdiği Necdet Sezer'in kafasına kitapçık attığı günleri hatırlıyoruz. Bu tartışmaların her birisi Türkiye'ye çok zaman kaybettirmiş tartışmalardır. Cumhurbaşkanı ile Başbakan çatışması yeni sistemle ortadan kaldırılıyor. Türkiye ekonomisi bu olaylarla türbulansa girmişti. Cumhurbaşkanı kendi kabinesini kuracak. Hızlı bir şekilde karar alma imkanına sahip olacak. Buna karşılık çok ciddi hesap verme mekanizmaları ile karşı karşıya kalacak. Sonuçta Türkiye yoluna daha emin adımlarla devam edecek.Türkiye siyaseti rahmetli Menderes'ten beri bu sistemi tartışmıştır. Birçok lider bu konudaki görüşlerini milletle paylaşmıştı. O güç o zaman söz konusu değildi. Şimdi mümkün oldu.

"MEVCUT SİSTEMDE İKİ BAŞLI BİR YÜRÜTME VAR"

Bugünkü Cumhurbaşkanı olağanüstü yetkilerle donatılmıştır. Hiçbir şekilde hesap vermeyen bir sistem var şu anda. Yeni sistemde parlamento Cumhurbaşkanı'ndan hesap sorabilecek. Mevcut sistemde iki başlı bir yürütme var. Ama yeni sistemle iki başlı yürütme ortadan kaldırılıyor. Tek bir yürütme mekanizması kuruluyor. Buna Cumhurbaşkanlığı Sistemi deniyor.