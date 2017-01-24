Reina katliamcısı gece yarısı oraya götürüldü!

Yılbaşı gecesini kana bulayan ve 39 kişiyi öldüren Reina katliamcısı terörist Abdulkadir Maşaripov, gece saatlerinde sağlık kontrolünden geçirildi.
Reina katlimanı gerçekleştiren Abdulkadir Maşaripov'un emniyeteki sorgu işlemleri sürüyor. Maşaripov, 23.00 sıralarında emniyetten çıkarıldı. Güvenlik önlemleri altında hastaneye getirildi. Maşaripov'un sağlık kontrolü sırasında güvenlik önlemi sürdü.
CAMLAR NAYLON PERDE İLE ÖRTÜLDÜ
Sözkonusu işlemler sırasında polisler, görüntü alınmaması için ek tedbir aldı. Maşaripov, hastaneden çıkarılırken camlar naylon perde ile örtüldü. Maşaripov, zırhlı aracın refakatinde emniyete götürüldü.