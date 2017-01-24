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gece yarısı oraya götürüldü!

DHA
  • Giriş Tarihi: 24.1.2017 08:03
Reina katliamcısı gece yarısı oraya götürüldü!
Reina katliamcısı gece yarısı oraya götürüldü!

Yılbaşı gecesini kana bulayan ve 39 kişiyi öldüren terörist Abdulkadir , gece saatlerinde sağlık kontrolünden geçirildi.

Reina katlimanı gerçekleştiren Abdulkadir 'un emniyeteki sorgu işlemleri sürüyor. Maşaripov, 23.00 sıralarında emniyetten çıkarıldı. Güvenlik önlemleri altında hastaneye getirildi. Maşaripov'un sağlık kontrolü sırasında güvenlik önlemi sürdü.

CAMLAR NAYLON PERDE İLE ÖRTÜLDÜ

Sözkonusu işlemler sırasında polisler, görüntü alınmaması için ek tedbir aldı. Maşaripov, hastaneden çıkarılırken camlar naylon perde ile örtüldü. Maşaripov, zırhlı aracın refakatinde emniyete götürüldü.