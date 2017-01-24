Sakarya merkezli 7 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında adliyeye sevk edilen 11 şüpheli tutuklandı.

Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı Özel Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturma çerçevesinde dün sağlık kontrollerinin ardından adliyeye sevk edilen aralarında avukat, öğretmen ve mühendislerin de olduğu 16 şüphelinin savcılık sorgusu tamamlandı.

Hakim karşısına çıkarılan 7'si avukat 10 şüpheli tutuklandı, 6 şüpheli ise serbest bırakıldı.

Bu arada, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile sorgusu tamamlanan ve bulundukları ilde mahkemeye çıkarılan bir şüpheli tutuklandı, bir şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Polis ekipleri 6 zanlının yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.

Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı Özel Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturma kapsamında Sakarya, Konya, İstanbul, Şanlıurfa, Antalya, Kütahya ve Ankara'da, örgütle irtibatları oldukları gerekçesiyle aralarında avukat ve örgütün şifreli haberleşme programı "ByLock"u kullananların da bulunduğu 24 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmiş, 18 şüpheli gözaltına alınmıştı.