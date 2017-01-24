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saldırılarında leri kullanmaya başladılar!

AA
  • Giriş Tarihi: 24.1.2017 15:04 Güncelleme Tarihi: 24.1.2017 15:05
Terör saldırılarında bebekleri kullanmaya başladılar!
Terör saldırılarında bebekleri kullanmaya başladılar!

Nijerya'da, Boko Haram gibi lerinin intihar saldırılarında dikkat çekmemek için kucaklarında ve taşıyan kadınları kullandığı bildirildi.

BBC'de yer alan habere göre, polis yetkilileri, lerinin kontrol noktalarında fark edilmemek için ve taşıyan kadınları intihar eylemcisi olarak kullandığını açıkladı.

Yetkililer, 13 Ocak'ta ülkenin kuzeyinde yer alan Madagali kasabasında yaşanan, 9 kişinin öldüğü intihar saldırısında kucaklarında bebek taşıyan 2 kadın ve beraberindeki 4 kişinin üstlerinde taşıdıkları bombayı patlattıklarının görüldüğünü belirtti.

İntihar eylemcilerinin, yanlarındaki bebekler nedeniyle kontrol noktasından kolayca geçtikleri ifade edilerek, çocuk ve bebeklerin saldırılarda kullanılmasıyla terör eylemlerinin "daha tehlikeli" boyutlara taşındığı vurgulandı.