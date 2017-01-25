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Bozdağ, teröristbaşı Gülen'in si için ikinci kez 'ye gidiyor

İHA
  • Giriş Tarihi: 25.1.2017 16:17
Adalet Bakanı Bozdağ, teröristbaşı Gülen'in iadesi için ikinci kez ABD'ye gidiyor
Adalet Bakanı Bozdağ, teröristbaşı Gülen'in iadesi için ikinci kez ABD'ye gidiyor

'ın 'in si için yeni Adalet Bakanı'nın görevine başlamasının ardından 'ye ikinci bir ziyaret daha yapabileceği öğrenildi. Yeni Adalet Bakanı'nın göreve başlamasının ardından 'nün iadesi ile ilgili sürecin hızlanması bekleniyor.

, 23-24 Ekim tarihlerinde Washington'u ziyaret ederek, Adalet Bakanı Loretta Lynch ile görüşmüştü. Obama yönetimi, Türkiye'nin ısrarlı taleplerine rağmen 'nün sine ilişkin dosyaları mahkemeye göndermedi. ABD'nin yeni Başkanı Donald Trump, Adalet Bakanı adayı olarak Alabama Senatörü Jeff Sessions'u aday gösterdi. Yeni Adalet Bakanı'nın Senato tarafından onaylanmasınını ardından Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'ın yeni Adalet Bakanı'nı önce telefonla arayacağı, ardından Washington'da görüşmeye gidebileceği öğrenildi.

"ABD ADALET BAKANI İLE YENİ BİR GÖRÜŞME OLABİLİR"

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ katıldığı programda, "Sayın Trump'tan ve yeni Adalet Bakanı'ndan bu konuda bir bakış açısı geliştirmelerini beklediğimiz ve geliştireceklerine dair inancımızın yüksek olduğunu ifade etmek isterim. Umarız bir hayal kırıklığı yaşamayız. ABD Adalet Bakanı ile yeni bir görüşme olabilir. Yeni Adalet Bakanı görevine başladıktan sonra bir yeni ziyaret yapma ihtimali de olabilir" açıklamasında bulunmuştu.