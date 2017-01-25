Başbakan Yıldırım’dan Trump’a önemli mesaj: Tecrübe lazımsa biz buradayız

Ak Parti İl Başkanları toplantısında konuşan Başbakan Binali Yıldırım, ABD’nin yeni başkanı Trump’ın vaadlerini hatırlatarak, Şimdi Trump 'Demiryolları, yollar, havaalanları yapacağım' diye en önemli, iddialı projelerini ortaya koydu, yani hazırız. Tecrübeye ihtiyaç varsa tecrübe burada. Şaka yok, Amerika'da hızlı tren yok, bizde var” dedi.

Başbakan Binali Yıldırım, partisinin il başkanları toplantısında konuştu. ABD Başkanı Trump'ın seçim vaadlerinde yer verdiği, "Demiryolları, yollar, havaalanları yapacağım" dediğine dikkat çekti. Başbakan Yıldırım, Ak Parti hükümeti ile Türkiye'nin projelerle tanıştığının altını çizerek, ABD'ye tecrübeye ihtiyaç varsa tecrübe burada diyerek mesaj verdi.

Başbakan Binali Yıldırım şöyle konuştu:

"YAPMAYACAĞIMIZ HİÇBİR ŞEYİN SÖZÜNÜ VERMEDİK"

Eskiden devletin yapacağız dediği projelerin yapılmayacağına inanılıyordu. Bunu ilk olarak değiştiren iktidar AK Parti iktidarı olmuştur. Başladık bitirdik, söz verdik yerine getirdik. Yapmayacağımız hiçbir şeyin de sözünü vermedik, Allah'a şükürler olsun. Yavuz Sultan Selim Köprüsü, Osman Gazi Köprüsü, 19 bin kilometre bölünmüş yol, 26 havalimanı gibi büyük projelerin bir iktidar döneminde başlayıp bitirildiğini anlatan Yıldırım, Bakan Eroğlu'na dönerek, "Allah'a şükür şimdi 420 baraj, barajlar kralı." dedi.

"TRUMP'IN TECRÜBEYE İHTİYACI VARSA BİZ HAZIRIZ"

Şimdi Trump 'Demiryolları, yollar, havaalanları yapacağım' diye en önemli, iddialı projelerini ortaya koydu, yani hazırız. Tecrübeye ihtiyaç varsa tecrübe burada. Şaka yok, Amerika'da hızlı tren yok, bizde var. Yani öyle Türkiye'yi kimse farklı gözle görmesin. Berlin Havalimanı açılışı altıncı kez erteleniyor ama dünyanın en büyük havalimanının ilk etabını inşallah 26 Şubat 2018'de açacağız.