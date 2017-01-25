'Ben de varım' diyen ünlüler linç edildi

Nisan ayında gerçekleştirilecek olan referandum için eski futbolcu Rıdvan Dilmen?, Twitter'da 'Güçlü Türkiye için evet' kampanyası başlattı. Dilmen'in kampanyasına Arda Turan, Burak Yılmaz, Murat Boz gibi isimler destek verince sosyal medyada linç kampanyası başlatıldı. Özgürce fikirlerini ifade eden ünlü isimlere sosyal medyada küfür ve hakaret edildi.

Futbol yorumcusu Rıdvan Dilmen, anayasa değişikliği referandumuna ilişkin sosyal medya üzerinden 'Güçlü Türkiye için evet' kampanyası başlattı. Twitter'daki hesabından bir video yayınlayan Dilmen, "Vatanımız, ülkemiz çok zorlu bir süreçten geçiyor, adeta bir İstiklal Savaşı. Güçlü bir Türkiye istiyoruz. Güçlü bir Türkiye için evet ben de varım" dedi. Dilmen, A Milli Takım'ın yıldızı Arda Turan'a seslenerek, "Sevgili Arda sen de var mısın? diye sordu.



Arda'nın Dilmen'e cevabı ise gecikmedi. "Rıdvan hocam çağrını aldım. Güçlü bir Türkiye için ben de varım" diyen Arda, "Burak Yılmaz sen de var mısın kardeşim" ifadelerini kullandı. Arda'nın çağrısına cevap veren Burak Yılmaz da, "Güçlü bir Türkiye için ben de varım" sözleriyle şarkıcı Murat Boz'a seslendi.

Murat Boz referandum oyunu açıkladı!

Son dönemin büyük çıkış yakalayan isimlerinin başında gelen Murat Boz referandum için video geçti. Boz 'Güçlü bir Türkiye' için evet mesajını yayınladı.

Hazmedemeyen küfür etti



Ünlü isimlerin özgürce kendilerini ifade etmesi yine bir kesim tarafından hakaretler ve küfürler ile karşılandı. Sosyal medyada linç kampanyası başlatan kullanıcılar Arda Turan, Rıdvan Dilmen, Burak Yılmaz ve Murat Boz'a ağza alınmayacak sözler sarf etti. 'Evet' cevabını hazmedemeyen kullanıcılar, 'Hayır' diyen ünlüleri de kahraman ilan etti.

İŞTE O KÜFÜR VE HAKARET DOLU TWİTLERDEN BAZILARI: