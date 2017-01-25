Erdoğan, Anayasa değişiklik teklifini ne zaman onaylayacağını açıkladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan Doğu Afrika turunun son durağı Madagaskar'da önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan, "Ülkemize döndükten sonra zannediyorum ki meclis başkanlığı, Cumhurbaşkanlığına parlamentodaki bu gelişmeleri ulaştırmış olması lazım. Bizde değerlendirmelerimizi hemen yapacağız. Milletimizin de beklentisi budur. Atılan bu kararlı adımı bizde TBMM'ye tekraren göndereceğiz" dedi.

Doğu afrika turunun son durağı Madagaskar'da bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Madagaskar Cumhurbaşkanı Hery Rajaonarimampianina ile ortak basın toplantısı düzenledi.Cumhurbaşkanı Erdoğan, yaklaşık 150 iş adamı ile Madagaskar'a geldiğini ifade etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Tarımda, enerjide neler yapabiliriz, bunları konuştuk" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasında şunları kaydetti:

Şüphesiz burada önemli olan aynı hedef etrafında kenetlenebilmektir. Birlik, güçtür, kuvvettir. Bir ve beraber olunduğunda aşılamayacak engel yoktur. Bugün yaptığımız görüşmelerde ikili ilişkileri ve bölgedeki gelişmeleri ele aldık. Biraz sonra da iş adamları ile bir araya geleceğiz. 2005 yılında sadece 12 milyon dolar olan ticaret hacmimiz, 60 milyon dolara yükseldi. İki ülkenin gerçek potansiyeli bu rakamın çok üzerinde. Türk havayollarının seferleri ile bu rakam yükselecek. Ulusal Kalkınma Projelerine Türk müteşebbislerinin ilgi duyacağına eminim. Dünyada ikinci sırada olan müteahhtilerimizin ciddi yatırımları olacağını düşünüyorum. Türkiye-Madagaskar İş Forumuna da iştirak edeceğiz. Madagaskar büyük bir potansiyel barındırıyor.

"BİZ BİR DARBE YEDİK, SİZ DE YEMEYİN"

Sayın Cumhurbaşkanı ile 15 Temmuz gecesi ülkemizde darbe teşebbüsünde bulunan FETÖ ile ilgili konuştum. Kıymetli dostuma örgütle ilgili belgeler verdim. Bu yapı sadece Türkiye'de değil, 40 yılda devletimizin bütün kademelerine sızmak suretiyle darbe teşebbüsünde bulundu. Şahsım ve başbakanımızı hedef almak suretiyle ülkemizin silahlarıyla kendi vatandaşlarımızı öldürmeye teşebbüs ettiler. 248 vatandaşımızı şehit ettiler. Bunlar dünyanın 170 noktasında faaliyet gösteriyor. Dostlarımıza dedik ki; biz bir darbe yedik, siz de aynı darbeyi yemeyin. Bununla ilgili olarak Maarif vakfını kurduk. Sizin eğitim bakanlığınızla maarif vakfı müşterek çalışacak Malgaş gençliğiniği böylece kurtarmış oluruz.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Madagaskar'da konuştu

SORU-CEVAP

ANAYASA DEĞİŞİKLİĞİ TEKLİFİ

* Bu gece nasip olursa ülkemize dönüyorum. Ülkemize döndükten sonra zannediyorum ki meclis başkanlığı, Cumhurbaşkanlığına parlamentodaki bu gelişmeleri ulaştırmış olması lazım. Bizde değerlendirmelerimizi hemen yapacağız. Milletimizin de beklentisi budur. Atılan bu kararlı adımı bizde TBMM'ye tekraren göndereceğiz.

* Tabii muhalefet anayasa mahkemesine başvurabilir. Bu konuda herhangi bir önleyici, niye oraya gidiyorsun demeye hakkımzı yok. Bunlara alışığız. Temenni ederim ki anayasa mahkemesi de bu konuda kararını verir. Çünkü milletimiz yoğun bir heyecanla atacakları bu adımın heyecanı içinde. İnşallah milletimiz için hayırlı olur.

"Muhalefet anayasa mahkemesine başvurabilir"

ASTANA ZİRVESİ-SURİYE'DE ÇÖZÜM YAKIN MI?

* Öcelikle Türkiye, Rusya ve İran heyetlerinin önce Moskova'da 20 Aralık'ta yaptıkları ortak açıklamaya ve BMGK kararına uygun olarak Suriye rejimi ve silahlı muhalif gruplar arasındaki Astana'daki görüşmeleri destekledikleri ve atacakları adımları konuştular. Suriye'de askeri bir çözüm olmayacağına inançlarını belirttiler. Somut adımlar atmak suretiyle Suriye'de ateşkesin güçlendirilmesine karar verdiler. Siyasi sürecin belirli hususlarına ilişkin olarak aktif işbirliğini kararlaştırdılar.

Astane Zirvesi, Suriye'de çözüm yakın mı?

TÜRKİYE - RUSYA İLİŞKİLERİ

* Bizim Rusya ile ilişkilerimiz çok eski ve çok ciddi bir ticaret hacmimiz var. Bir dönem 38 milyar dolara çıktı. Şu an bu rakam düştü ama tekrar yükseleceğine inanıyorum. Bizim Rusya ile tarihi ilişkilerimiz de çok eski. Şu anda bölge ülkeleri olarak Suriye'deki gelişmelerin, gerek koalisyon güçleri olarak ABD ile gerekse bölgesel güç olma hasebiyle Rusya ile bu işi nasıl çözeriz diyerek bu adımı attık. Türkiye'de Kürt vatandaşlarımız var, Suriye'nin kuzeyinde de kürtler var. Ama Suriye rejimi onları sürekli dışlamış ve pasaport vermemiştir. Bakıyorsunuz, öyle anlar geliyor ki Esed, onları kullanmaya çalışıyor. Tehdit almadığımız sürece oraya bakışımız farklıdır. Şu anda kuzey Suriye'de PYD ve YPG var. Obama'nın görevde olduğu dönemde kendisine güvenli bölge oluşturalım dedim. Mülteci akınını durduralım dedim. Burada atmamız gereken adım; eğit donattır, yapıyoruz, yaparız. Uçuşa yasak bölge ilan etmemizlazım ve milli orduyla güvenliğini sağlamamız laızm. Bunun için de biz Cerablus'ta Rai'de operasyon başlattık. Şu anda da El Bab'dayız. DEAŞ, PKK ve PYD'ye karşı Suriye'de oralara huzuru getirmiş oluruz.